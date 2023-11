Irregolarità nella lista dei giocatori, UFFICIALE: scatta la squalifica

Irregolarità nella lista dei giocatori. Scatta immediata la squalifica e potrebbero essere estromessi dalla manifestazione. Ecco la storia.

Uno scossone vero e proprio potrebbe ribaltare il risultato del campo al Mondiale Under 17 che si sta svolgendo proprio in questi giorni. Sì, perché il Senegal, eliminato ai rigori dalla Francia, ha presentato un reclamo ufficiale alla Fifa per una posizione di un giocatore che, a quanto pare, non avrebbe avuto il diritto di scendere in campo in questa manifestazione. Un errore che alla federazione transalpina potrebbe costare carissimo.

La questione è legata a Yanis Issoufou, giovane attaccante che gioca appunto con Les Bleus, decisivo in due partite nella prima parte di questa manifestazione con due assist, che non avrebbe avuto come spiegato prima il diritto di scendere in campo per un motivo: avrebbe giocato in una manifestazione diversa – che però porta appunto alla qualificazione al Mondiale – con la stessa nazionale Under 17 del Niger. E le regole della Fifa vietano appunto questo.

Irregolarità dalla Francia, scatta la squalifica

Secondo quanto riportato da footmercato.net che guarda con interesse ovviamente alla vicenda, la federazione francese non sapeva di queste apparizioni. Ma nel momento in cui se n’è accorta non ha fatto scendere in campo il giocatore nella prima sfida ad eliminazione diretta, quella giocata contro gli africani.

Che hanno presentato ufficiale reclamo alla Fifa per vincere a tavolino questa partita. Se l’errore venisse confermato – si dice, inoltre, che il Senegal avrebbe portato abbastanza prove per dimostrare il fatto – allora non potrebbero esserci dubbi su quella che dovrebbe essere, usiamo sì il condizionale, la decisione ufficiale del massimo organismo mondiale su questo fatto. Una risposta in ogni caso dovrebbe arrivare in tempi brevissimi, visto che il Mondiale è in corso di svolgimento e visto che nei prossimi giorni sono previsti i quarti di finale. Che errore che sarebbe.