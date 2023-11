Philip Colbert, chi è il nuovo “acquisto” della Roma

Philip Colbert, la Roma in maniera ufficiale annuncia l’accordo con uno dei più grandi artisti a livello Mondiale. Ecco le iniziative

Un nuovo “innesto” per la Roma. E in questo caso (purtroppo) non parliamo di un giocatore. Ma di un artista di fama Mondiale, Philip Colbert, il figlioccio di Andy Warhol. La partnership innovativa è stata annunciata dal club giallorosso con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale che va a spiegare, inoltre, quelli che saranno i temi trattati da questo nuovo accordo.

“I colori giallorossi si fondono così con la creatività dell’irriverente artista, in una celebrazione del calcio e dell’arte ora unite per creare qualcosa di unico per gli appassionati di entrambi i mondi” si legge. “Dopo la realizzazione del percorso di sculture all’aperto lungo Via Veneto e l’ingresso di Villa Borghese, Colbert reintroduce nella Capitale il suo personaggio iconico, l’aragosta, descritto dall’artista come “un cartone animato contemporaneo protagonista del surrealismo”. Il simbolo delle sue opere indosserà con orgoglio i colori della Roma, accogliendo i tifosi allo Stadio Olimpico, dove le emozioni dell’AS Roma prendono davvero vita.

Philip Colbert, ecco l’annuncio ufficiale

Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Office ha spiegato questo: “Roma è un museo a cielo aperto ed è una delle città più visitate al mondo. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel mescolare ingredienti che rendono la città di Roma attraente per gli appassionati di cultura di tutto il mondo”.