Sfida in Serie A e gran ritorno, Roma avvisata: l’ex bianconero ha deciso

Calciomercato Roma, c’è la fila in Serie A per farlo tornare: l’ex bianconero sembrerebbe però aver già preso una decisione.

Nella lista delle tante questioni da affrontare in casa Roma, si registra certamente quella relativa al corroboramento di un reparto difensivo apparso non poco in difficoltà nel corso di questa primissima parte di stagione. A differenza delle previsioni iniziali, infatti, Mourinho non ha quasi mai potuto contare su quel terzetto che, con Smalling al centro, desse finalmente delle garanzie tecniche e numeriche che non poco erano mancate nella passata stagione.

La conferma di Llorente, unitamente all’intelligente operazione Ndicka, hanno sicuramente rappresentato un fattore positivo all’interno dello scorso calciomercato di Pinto e colleghi ma, al netto del rendimento in crescita dei due, il forfait ormai di lunga data di un pilastro come Smalling, non è passato sicuramente inosservato. In tale ottica, dunque, vanno letti gli ultimi aggiornamenti legati alla ricerca da parte dei dirigenti della giusta soluzione per il mercato invernale, quando si proverà ad accontentare Mourinho con almeno un volto nuovo nelle retrovie.

Calciomercato Roma, c’è la fila in Serie A per il ritorno di Kiwior: l’ex Spezia ha deciso

I nomi fin qui monitorati sono stati numerosi e hanno permesso di registrare una rosa ampia di profili, a volte anche dissimili per caratteristiche o condizioni contrattuali. Tra i vari, uno dei nomi più caldi, è stato certamente quello di Eric Dier del Tottenham, la cui uscita da Londra, nel corso dei prossimi mesi, pare cosa abbastanza scontata.

Non è ancora chiaro, però, quale possa essere la destinazione finale del saggio difensore Spurs, al cui nome ne sono seguiti non pochi altri per i giallorossi. In particolar modo, a suscitare un certo interesse figura anche l’ex conoscenza della Serie A, Jakub Kiwior, difensore dello Spezia passato per 25 milioni di euro all’Arsenal la scorsa estate.

Finito seriamente anche nel mirino del Napoli e di un Milan rispetto al quale avrebbe palesato delle preliminari simpatie dal sapore di apertura, Kiwior parrebbe però per il momento aver ponderato una scelta ben precisa. Come riporta Footmercato, infatti, l’obiettivo dell’ex bianconero è quello di confermarsi e continuare a crescere con i Gunners.