Calciomercato Roma, Tiago Pinto avvisato: doppietta Real Betis

Calciomercato Roma, sfida e contatti avviati per il difensore: gli ultimi aggiornamenti sullo scenario relativo al possibile ‘ritorno di fiamma’.

Se è vero che le questioni in casa Roma sono ancora numerose e meriteranno approfondimenti da diversi punti di vista sul piano dirigenziale e societario, è altrettanto giusto evidenziare come i tanti impegni su campo nazionale e continentale non possano essere in questa fase essere ignorati. Troppo importanti, infatti, i prossimi match che attendono gli uomini di Mourinho nella prossima parentesi di campionato, destinata ad essere profondamente indicativa sia in Serie A che in Europa League.

Parallelamente alla gestione di energie mentali e fisiche per ben affrontare l’imminente corpo di impegni, però, si è spesso specificato come ai piani alti di Trigoria stiano da tempo alle prese con valutazioni e ponderazioni che abbracciano aspetti legati al futuro più e meno vicino. Le posizioni contrattuali di Mourinho e Pinto, ad esempio, sono quelle attualmente maggiormente attenzionate ma non devono far passare in secondo piano tanti altri aspetti, diversi dei quali legati alla strada da seguire durante il calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, sfida in Spagna e doppio rinforzo nel mirino del Betis: c’è anche Nacho

La parentesi post-natalizia, infatti, potrebbe garantire non poche novità sul fronte della campagna acquisti, in casa Roma e non solo. Nella Capitale si è ormai consapevoli delle defezioni e degli aspetti che hanno fin qui funzionato meno: proprio questi ultimi saranno destinati ad essere oggetto di valutazione nelle prossime settimane, con il fine ultimo di plasmare e migliorare la rosa da consegnare a Mourinho per la seconda parte di stagione.

Lungi da pretese utopistiche o di difficilissima realizzazione, come già accaduto nel corso delle ultime estati e delle passate campagne acquisti invernali, anche questa volta si interverrà verosimilmente con la giusta attenzione agli incastri e alle occasioni provenienti dal mercato europeo, con l’obiettivo di garantire coesistenza tra la necessità di miglioramento e il must della sostenibilità imposto al club dei Friedkin.

I nomi monitorati per la difesa, dunque, hanno fin qui risposto ad un corpo ben preciso di caratteristiche, restituendo un certo interesse in casa Roma per profili saggi e importanti ma al contempo ingaggiabili a condizioni considerate congrue per la situazione finanziaria del club. Tra i vari, non sfugga anche la posizione di Nacho Fernandez, vicino alla scadenza contrattuale e il cui futuro potrebbe prossimamente essere lontano da Madrid.

Il difensore del Real, tante volte in passato accostato anche alla Roma, potrebbe certamente essere un profilo coerente con le caratteristiche di cui detto sopra ma è ad oggi finito al centro soprattutto di interessi spagnoli. Come riferisce Todofichajes.com, infatti, dopo le avances del Villarreal, anche il Betis ha maturato un certo interesse e potrebbe sfruttare l’aiuto del grande amico Isco per fare convincerlo a dire sì ad una nuova esperienza in Spagna. Oltre che al difensore spagnolo, però, il Betis ha messo nel mirino un altro nome terminato di recente nei radar di Pinto: quello di Malang Sarr del Chelsea.