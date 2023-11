Da Mourinho a Tiago Pinto: c’è il grande ex Roma dietro la porta

Stallo ai piani alti di Trigoria per un futuro tutto da scrivere: nell’attesa di capire cosa accadrà a Mourinho e ad altri tesserati della Roma, spunta il ritorno del grande ex.

Come più volte evidenziato, tanti aspetti meritano di essere approfonditi nel corso delle prossime settimane, alla luce delle plurime esigenze nate ed evolutesi all’interno della società dei Friedkin e rispetto alle quali andranno prontamente ponderate decisioni precise quanto chiare per il prossimo futuro.

La stagione ancora in corso ha ancora tanto da offrire e lo stesso Mourinho si è mostrato più volte attento rispetto al presente, senza però perdere occasione nel corso di questi ultimi giorni di lasciare qualche segnale rispetto alle decisioni da maturare entro il prossimo giugno. Il contratto che lega lo Special One alla Roma, come noto, terminerà il prossimo 30 giugno, data entro la quale bisognerà capire quale sorte spetti all’attuale tecnico, oltre che ad altri tesserati la cui permanenza nella Capitale potrebbe non essere ulteriormente prolungata.

Roma, stallo Mourinho-Pinto e ritorno del grande ex: spunta Massara

Oltre alla scadenza del mister portoghese, infatti, vanno segnalate quelle di alcuni giocatori, come Rui Patricio e Spinazzola, al centro dell’ancora corrente progetto triennale ma rispetto ai quali, proprio come nel caso di Mou, non si intravedono ad oggi margini di trattativa che portino ad un’estensione del matrimonio tra le parti.

Sulla questione accesa quanto dibattuta, in particolar modo, si è espressa con chiarezza le penna di Francesco Balzani sulle colonne di Leggo, sulle quali si è parlato di un vero e proprio “Portostallo“, alludendo chiaramente all’assonanza di situazioni che accomuna i portoghesi Mourinho e Tiago Pinto in questa fase ancora ricca di incertezze all’interno della società giallorossa. Il tecnico, come emerso in questi ultimi giorni, non ha chiuso del tutto al rinnovo e, anzi, ha parzialmente strizzato l’occhio ad una società ben consapevole del forte inserimento del mister all’interno dello spaccato sociale e cittadino della Capitale.

Qualche ingerenza potrebbe essere rappresentata anche dalla volontà del nuovo sponsor Riyad di avere un uomo di immagine mondiale come Mourinho all’interno del club con il quale è stata da poco sottoscritta la partnership commerciale. Non meno ambigua, poi, la posizione di Tiago Pinto, per il quale non sarebbero all’orizzonte appuntamenti finalizzati ad estendere la firma: una sua uscita, secondo la medesima fonte, potrebbe portare al ritorno dell’ex Massara.