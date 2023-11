Dybala, la Roma ha un problema: “Sta mancando in questo”

Dybala, la Roma ha un problema: dagli studi di TVPLAY è arrivato il commento sul momento che sta vivendo la Joya. Ecco la sua opinione.

Deve essere il momento di Paulo Dybala. Che è fermo come reti alla doppietta contro l’Empoli. Problemi muscolari lo hanno fermato ma il fatto che non abbia giocato con l’Argentina nelle ultime due uscire è sicuramente da tenere in considerazione. Dovrà smaltire solamente il fuso orario la Joya. E domenica contro l’Udinese sarà in campo dal primo minuto.

I bianconeri sono uno dei bersagli preferiti in Serie A di Paulo: ha quasi sempre segnato quando li ha incrociati e tutti si aspettano un cambia di marcia anche da parte sua. La Luce deve essere accesa, perenne. E non più a intermittenza come è stato fino al momento ma solo per quei problemi muscolari – e non solo – che ogni anno lo fermano. Intervenuto a TVPLAY e parlando appunto del giocatore della Roma, Federico Nisii ha detto la sua.

Dybala, le parole di Nisii

“Dybala non lo vedo ai livello dello scorso anno, quest’anno ha un livello di corsa e di fiducia della giocata ribassata rispetto a quello che abbiamo sempre visto. La Roma con Mourinho in panchina deve essere una squadra reattiva, agonistica. E lui sta mancando anche in questo”.

Insomma, una presa di posizione importante. Ognuno ha il proprio pensiero senza dubbio e ognuno è libero di pensarla come vuole. Di certo ci potrebbe essere una cosa in questo ragionamento: anche la consapevolezza da parte di Dybala di essere in questo momento fragile più del solito e che quindi venga frenato. Mou spera ovviamente che questo momento possa passare in fretta e ad uno come la Joya servono i gol e le giocate per ritrovare quella fiducia che forse sta venendo un poco a mancare.