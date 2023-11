Ha vinto Pellegrini, colpo di scena Roma: svolta lampo e nuovo acquisto

Calciomercato Roma, dalla Spagna ne sono sicuri: il club iberico si appresta a battere la concorrenza e ad archiviare positivamente la pratica. Ecco i dettagli.

La volontà di rinforzare l’organico con innesti funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho. Il desiderio di capitalizzare quelle occasioni che si materializzeranno. L’esigenza di dare un’occhiata sia alla situazione entrate che al tema uscite. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, i temi in casa giallorossa di sicuro non mancano.

Del resto il primo scorcio di stagione ha fornito non poche chiavi di lettura. Non è un caso che il GM Tiago Pinto abbia cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico. In difesa ma non solo. Alla luce dei tanti infortuni che hanno caratterizzato questo primo scorcio di stagione, infatti, José Mourinho ha dovuto fare di necessità virtù nella zona nevralgica del campo. Reparto che non è escluso possa essere puntellato con un innesto mirato. Sotto questo punto di vista, un profilo che non è mai completamente uscito dai radar giallorossi è quello di Johnny Cardoso, polivalente centrocampista statunitense in forza all’Internacional di Porto Alegre.

Calciomercato Roma, blitz del Real Betis per Cardoso: parti sempre più vicine

In crescita nelle due fasi di gioco, Johnny Cardoso ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Molto bravo ad interpretare le due fasi di gioco con una spiccata propensione agli inserimenti, il classe 2001 è legato all’Internacional con un contratto in scadenza nel 2026.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, però, le sue prestazioni non sarebbero affatto passate inosservate. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Real Betis, che dopo i primi sondaggi esplorativi sarebbe intenzionato a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi. Nonostante il ribaltone dirigenziale in casa Betis, infatti, Cardoso continua a far gola al club iberico al punto che le parti sarebbero sempre più vicine a trovare la quadra definitiva. Trapela ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. A tal fine, non è escluso che la trattativa vada in porto già nei prossimi mesi. La candidatura di Cardoso, infatti, ha generato unanime consenso nel quartier generale del Betis, che ora sarebbe pronto ad archiviare positivamente la pratica. Si sta ragionando sulla possibilità di imbastire l’operazione a titolo definitivo. Non sono state ancora svelate le cifre dell’operazione, al quale però sarebbe stata impressa la svolta decisiva.