Roma-Udinese, recupero last minute Mou: le ultime da Trigoria

Roma-Udinese, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. I dettagli su uno degli ultimi allenamenti prima della sfida con i friulani.

Dopo il pareggio ottenuto nel derby prima della sosta, la Roma di José Mourinho affronterà all’Olimpico l’Udinese. Una sfida nella quale i giallorossi proveranno a sigillare per mettere un altro mattonino nella costruzione di quella continuità di rendimento, divenuto tema cardine nelle ultime settimane in quel di Trigoria.

Alla luce degli ultimi risultati, infatti, Lukaku e compagni vogliono lanciare un altro messaggio importante alla concorrenza. L’intento resta quello di rosicchiare punti preziosi per dare l’assalto definitivo al treno Champions. Sotto questo punto di vista, la sfida contro i friulani ha una valenza non trascurabile. Per l’occasione, salvo clamorosi colpi di scena, José Mourinho dovrebbe avere a disposizione anche Renato Sanches. Il portoghese, infatti, sta svolgendo la seduta di allenamento con il gruppo. Il centrocampista lusitano, che nelle scorse ore si era sottoposto a nuovi esami dopo il problema patito in settimana, è ritornato a lavorare con il gruppo. Piuttosto difficile ipotizzare un suo utilizzo a gara in corso. Molto più probabile che Mourinho possa concedere a Renato Sanches degli scampoli di partita nella seconda frazione di gioco.

Verso Roma-Udinese: Renato Sanches in gruppo, ancora out Smalling

Ma gli spunti da Trigoria non sono di certo finiti qui. Non ha svolto la seduta con i compagni, ad esempio, Chris Smalling, che dunque non ha ancora smaltito i postumi dell’infortunio che il centrale inglese si trascina dietro ormai da mesi.

Regolarmente in gruppo, invece, i due nazionali argentini Dybala e Paredes dai quali Mourinho si aspetta risposte importanti in concomitanza del prosieguo della stagione. In particolare il numero 21, non utilizzato dal CT Scaloni nel corso delle ultime gare dell’Argentina, vuole riprendersi con forza un reparto che nella prima parte di stagione è stato legato soprattutto alle giocate di Romelu Lukaku. In crescita di condizione, la Joya sin dalla gara contro l’Udinese intende lasciare il suo sigillo. Ad ogni modo, vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero novità in vista della sfida contro i friulani.