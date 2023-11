Calciomercato Roma, ribaltone clamoroso e rinnovo

Calciomercato Roma, il ribaltone è clamoroso e il club starebbe lavorando per il rinnovo del contratto. Ecco la situazione attorno al tesserato

Il calciomercato, e le dinamiche dello stesso, sono qualcosa di davvero particolare. E anche dentro le società, in quelle questioni che sembrano abbastanza scritte, le cose possono cambiare da un momento all’altro. La domanda che vi facciamo è questa: chi pensava che dopo i fatti dell’anno scorso Karsdorp, ad oggi, fosse ancora un giocatore giallorosso? Rispondiamo noi: nessuno.

Eppure il giocatore olandese è ancora agli ordini di Mourinho, che con il contagocce, a dire il vero, lo impiega. In questi giorni si è parlato anche di un possibile addio a gennaio, magari inserendolo in uno scambio con qualcuno che potrebbe essere un poco più funzionale in questo momento alle idee dello Special One, ma la notizia che arriva oggi, riportata da tuttomercatoweb, va verso un’altra direzione.

Calciomercato Roma, la situazione Karsdorp

Ci sarebbero prove di rinnovo di quel contratto in scadenza nel 2025. E la Roma, insieme agli agenti del giocatore, starebbe lavorando sotto traccia per trovare un accordo che ancora non è così vicino alla scadenza ma che la prossima estate lo diventerebbe. Potrebbe anche essere una mossa per non far abbassare il costo del cartellino, senza dubbio, ma rimane comunque una notizia non preventivabile per nessun motivo.

Si dice che le parti, a breve, potrebbero iniziare le trattative per il prolungamento dell’accordo, anche se ancora non si è nel vivo ovviamente della trattativa. Ma presto potrebbe diventare calda. Dall’addio al rinnovo: sì, può davvero succedere di tutto durante il calciomercato e non solo.