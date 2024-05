Dalla Roma al Milan, ha già deciso: firma biennale

Dalla Roma al Milan, biennale pronto e decisione già presa: gran ritorno a sorpresa. Gli ultimi aggiornamenti.

Il corpo di valutazioni e di evoluzioni previste nel corso della non più lontana estate toccheranno una pluralità di aspetti e questioni, in casa Roma e non solo. Ai piani alti di Trigoria si è ben consapevoli di dover cercare di catalizzare un nuovo percorso dopo i circa due anni e mezzo con Pinto e Mourinho, soppiantati dall’approdo di Daniele De Rossi e dalla catalisi di un progetto che entrerà nel vivo solamente a partire dal prossimo campionato.

Il calciomercato estivo e le scelte che attendono i Friedkin e i loro adepti serviranno, infatti, ad apparecchiare nel migliore dei modi una progettualità che pare destinata a ripartire con il direttore sportivo Ghisolfi e dalla modifica di una squadra apparsa importante ma perfettibile da diversi punti di vista. Più in generale, come ormai chiaro, i prossimi mesi saranno molto caldi e infuocati, però, anche sul fronte allenatori, come ben ricorda quell’insieme di incastri scrutabili all’orizzonte presso diverse realtà della nostra Serie A.

Dalla Roma al Milan, Fonseca prende tempo con il Marsiglia

La Roma, a differenza di qualche tempo fa, non pare destinata ad essere tirata in ballo in tali discorsi, alla luce del ben noto e ricordato annuncio dei Friedkin circa un mese fa, quando la proprietà ha deciso di confermare anche per il prossimo futuro Daniele De Rossi.

Le parole spese da Allegri dopo la vittoria in Coppa Italia, unitamente alla situazione difficile in casa Napoli e alla consapevolezza di essere ormai vicini al capolinea anche di Pioli, rappresentano solo alcuni degli ingredienti destinati ad essere alla base di un vero e proprio valzer di panchine. Ad amplificarlo, ovviamente, anche la grande attenzione nata nei confronti del ‘solito’ Italiano o del sorprendente Thiago Motta, accostati a nobilissime panchine di Serie A e non solo.

Tra le novità più calde di questa fase, però, bisogna segnalare quella relativa alla panchina del Milan, per la quale, secondo Orazio Accomando, ci sarebbe stato un importante rilancio in queste ore nei confronti di Paulo Fonseca. L’ex Roma è in questa fase in attesa e avrebbe ripreso i contatti con gli addetti di Via Aldo Rossi, congelando i paralleli discorsi avuti in questa parentesi con il Marsiglia. Oltre a Conte e ai tanti altri nomi di cui noto, l’ex allenatore della Roma, infatti, resta uno scenario più che concreto per il post-Pioli. Seguiranno aggiornamenti.