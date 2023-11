Dalla Roma alla Juve: il sostituto è stato trovato

Dalla Roma alla Juve, sostituto trovato e addio a gennaio: ecco gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni destinate a ricevere le maggiori attenzioni nel corso del calciomercato invernale.

Come noto, la parentesi della campagna acquisti invernale non sempre riesce a garantire le giuste risorse o opportunità, soprattutto a club costretti ad operare nel pieno rispetto di determinati paletti e margini. Ne sa qualcosa la stessa Roma, distintasi in estate per un’operatività attenta quanto calibrata, contraddistinta inizialmente da una forte attenzione nei confronti delle uscite e, a partire dal mese di luglio, caratterizzata da una pedissequa ricerca di profili che ovviassero ad alcune delle defezioni più evidenti della rosa di Mourinho.

Dopo aver limato l’attacco con un bomber di razza quale Romelu Lukaku, la Roma è in questa fase alle prese soprattutto con la questione difensore, senza ovviamente dimenticare di una situazione a centrocampo che, per quanto più nobile rispetto allo scorso anno, non può del tutto essere ignorata, a causa delle condizioni fisiche di Renato Sanches. Ciononostante, gli aggiornamenti principali interessano soprattutto le retrovie e, proprio su tale fronte, le recenti novità riguardanti anche la Juventus non possono essere in alcun modo ignorate.

Calciomercato Roma, anche la Juventus su Dier: il Tottenham ha individuato il sostituto

Da tempo, infatti, la Roma è alla ricerca di profili saggi ed esperti che possano corroborare l’esperienza e la quantità di giocatori a disposizione di Mourinho per la difesa. Il trittico Llorente-Ndicka-Mancini non può sicuramente bastare ad affrontare tutta la stagione, soprattutto se si considera l’impegno di Ndicka in Coppa d’Africa e i tanti dubbi che ancora riguardano le condizioni di Kumbulla o Smalling.

In tale ottica, dunque, si leggano gli interessi recentemente palesati da Pinto e colleghi verso giocatori che, anche a condizioni sostenibili, parevano poter corroborare le risorse della squadra. Tra questi, figura anche Eric Dier, ormai ai margini del progetto del Tottenham di Postecoglou e finito al centro di una serie di interessi non più limitantisi al solo mondo giallorosso. In particolar modo, Team Talk ha riferito in queste ore di una certa attenzione anche da parte della Juventus nei suoi confronti, giustificata dall’eclettismo e da quel corpo di caratteristiche non poco gradite nemmeno a Mourinho e Pinto.

Come si può leggere, però, il Tottenham vuole dapprima assicurarsi un volto nuovo in difesa, per poi dare il via libera alla cessione di Dier, in scadenza il prossimo giugno. Tra i papabili sostituti, Record ha riferito del veemente interesse degli Spurs per il difensore del Benfica, Morato. Da non trascurare, però, due dettagli tutt’altro che irrilevanti: il contratto di Morato con i portoghesi scadrà nel 2027 e al suo interno figura una clausola da 100 milioni di euro.