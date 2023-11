Futuro Mourinho: hanno già messo nero su bianco

Futuro Mourinho, sono certi e hanno già messo nero su bianco. Ecco la situazione per lo Special One alla fine di questa annata.

I dati non mentono, i numeri sono importanti e devono essere presi sicuramente per quello che sono, numeri e quote, in questo caso, però alcune indicazioni le danno. Purtroppo, aggiungeremmo noi. Il futuro di Mou sembra essere sempre più distante dalla Roma, un futuro lontano dal club giallorosso visto che quel contratto in scadenza non è stato per ora rinnovato e di incontri all’orizzonte non ce ne stanno.

E anche i siti che gestiscono le scommesse la vedono in questo modo: secondo SportsLens price-setters le probabilità di un addio sono altissime, anzi sono certi che Mou il prossimo anno non sarà più l’allenatore della Roma. E dove andrà lo Special One? Anche in questo caso sembrano avere le idee ben chiare in testa.

Futuro Mourinho, tutto deciso

Ventisei trofei vinti in carriera, un numero incredibile non c’è dubbio, Mourinho potrebbe finire in Arabia Saudita: lì lo vogliono diversi club che potrebbero mettere sul piatto, inoltre, uno di quei contratti difficili da rifiutare visto che parliamo di molti milioni di euro, cifre che da queste parti nessuno gli potrebbe garantire. Ma occhio anche ad un altro club, sempre di proprietà araba: il Newcastle è quella società che lo potrebbe riportare in Premier League.

Real Madrid, Chelsea, Psg, Mls, sono tutte società o campionati che compaiono in lista, e di possibilità per la Roma a quanto pare non ce ne stanno proprio. Il sito di scommesse è convinto di questo, che sarà addio certo alla fine di quest’anno. Vedremo quello che succedere: intanto lo Special tra meno di un’ora parlerà in conferenza stampa in vista dell’Udinese, una sfida da vincere per i giallorossi, che non hanno nessun altro risultato a disposizione se vogliono rimanere agganciati al treno che porta alla Champions League.