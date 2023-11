Il pupillo di Mou si libera gratis: rescissione immediata

Il pupillo di Mourinho si libera gratis: la rescissione potrebbe essere immediata secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra

Ha perso il posto con l’arrivo del nuovo tecnico. E il Tottenham potrebbe decidere anche di lasciarlo andare via subito, a gennaio, rescindendo quel contratto che comunque è in scadenza alla fine della stagione. Anche perché lui possibilità di giocare da qui alla fine dell’anno non ne ha proprio.

Non parliamo in questo caso di Dier, che è un altro elemento che lo Special One vorrebbe nella sua Roma il più presto possibile, ma di Lloris, portiere della nazionale francese che ormai è ultimo nelle gerarchie degli Spurs. Non ha mai fatto un minuto in questa stagione e non ne farà. Alle spalle non solo di Vicario, ex Empoli, che si è preso il posto da titolare, ma anche di tutti gli altri portiere che Postecoglou ha a disposizione.

Calciomercato Roma, Lloris a zero subito

Lloris quindi potrebbe salutare anche nel prossimo mese di gennaio rivela FootballInsider, una decisione che dentro il club londinese starebbe maturando anche per risparmiare le 100mile sterline a settimana (poco più di 100mila euro) che l’estremo difensore prende come stipendio.

Insomma, forse, e ripetiamo forse, perché Lloris è uno che ha comunque 36 anni e che quindi non è che garantisca chissà quale futuro, potrebbe diventare un’occasione per la Roma nei prossimi mesi. Ma da quelle parti l’obiettivo numero uno, e lo ribadiamo, è quello che porta direttamente a Dier, il difensore che tanto serve alla Roma in questa stagione. Ed è un obiettivo concreto quello inglese. Sperando che a gennaio il Tottenham lo possa liberare davvero.