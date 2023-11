Infortunio al ginocchio, esce in lacrime: miraggio Roma

Le immagini sembrano non lasciare spazio a dubbi: grave problema fisico, costretto ad uscire dal campo in barella. Ecco cosa è successo.

La gara contro l’Udinese ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spartiacque per la Roma di José Mourinho. Alla ripresa del campionato, i giallorossi se la vedranno con i friulani in una gara dal peso specifico non indifferente. Avvio di un tour de force che si concluderà il 23 dicembre con la sfida dell’Olimpico contro il Napoli. A tal proposito, emergono novità importanti.

In occasione della sfida tra Roma e Napoli, infatti, gli Azzurri potrebbero essere costretti a rinunciare ad una delle loro pedine più importanti. Nel corso della sfida contro l’Atalanta, poco dopo la mezz’ora, Mazzarri è stato costretto a varare un cambio. Il terzino Olivera, infatti, è stato costretto al forfait, uscendo in lacrime e in barella dopo essersi fatto male da solo. Dopo un rapido cambio di direzione, infatti, il laterale del Napoli è scivolato il che ha provocato un movimento innaturale del ginocchio. La gravità dell’infortunio è stata testimoniata dalla reazione del calciatore, subito dolorante. Nelle prossime ore l’uruguaiano dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali di rito per accertare l’effettiva entità del guaio fisico. Alla luce della dinamica sopra menzionata, però, la sensazione è che l’infortunio patito da Olivera sia piuttosto grave. Vi forniremo ulteriori ragguagli in caso di novità