Infortunio superato, strategia per il rientro e data fissata

Infortunio già smaltito, il giocatore della Roma può tornare in campo già domenica contro l’Udinese dopo essere tornato in gruppo

Domenica la Roma scende in campo contro l’Udinese per la tredicesima giornata di Serie A. La sfida arriva dopo la lunga sosta per le nazionali che per fortuna non ha regalato nessun nuovo infortunato a Mourinho che ha rischiato di perdere uno dei suoi giocatori. Questo, però, non era partito con la sua rappresentativa, ma era rimasto a Trigoria dove ha saltato gli ultimi allenamenti a causa di un problema fisico.

Si tratta di Renato Sanches, che durante gli ultimi giorni non ha preso parte alle sedute con i compagni e si è sottoposto a un esame a Villa Stuart. Il centrocampista, infatti, aveva accusato un problema muscolare e insieme allo staff tecnico ha deciso di sottoporsi ad alcuni esami per verificare lo stato fisico. L’obiettivo era quello di individuare eventuali lesioni alle fibre muscolari, ma fortunatamente è stato solo un falso allarme per l’ex Paris Saint-Germain.

Gli allenamenti personalizzati delle scorse settimane hanno fatto bene al classe 1997, che ha svolto una serie di sedute sullo stile della preparazione estiva. Lo staff medico giallorosso ha preferito cercare di andare a lavorare in modo diverso sul portoghese in modo da gestire meglio i muscoli.

Infortunio superato, pochi minuti a partita: la strategia per Sanches

I frutti si sono visti proprio in questa occasione, quando il pessimismo la stava facendo da padrona. Mourinho, invece, può tirare un sospiro di sollievo perché uno dei giocatori più attesi della sua rosa può tornare in campo e non ha bisogno di aspettare prima di rientrare.

Come riporta il Corriere dello Sport, lo Special One ha studiato una strategia per vederlo tornare sul terreno di gioco in modo graduale. Il ventiseienne che scenderà con ogni probabilità in campo contro l’Udinese, ma solo nel secondo tempo. Il piano è quello di permettergli di giocare pochi minuti a partita, come già fatto con Lecce, Slavia Praga e Lazio, per riaverlo al meglio per il tour de force con Bologna, Napoli, Atalanta e Juventus.