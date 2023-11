Nuovo allenatore, passaggio di consegne UFFICIALE: Mourinho è fuori

L’annuncio in conferenza stampa che crea un effetto domino interessante. José Mourinho (indirettamente) chiamato in causa. Il motivo.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza il prossimo anno, José Mourinho non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. O meglio, fino a questo momento non è arrivato l’incontro con i Friedkin atto ad imprimere la svolta decisiva alle operazioni. Sotto questo punto di vista, non è possibile escludere alcun tipo di scenario.

E chissà che nelle prossime settimane la candidatura di José Mourinho non ritorni anche in orbita Real Madrid, come puntualmente accaduto nei mesi scorsi. Suggestioni, associazioni di idee che però hanno portato lo Special One a rispondere alla domanda sul suo possibile ritorno alle Merengues nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni Rai. Del resto, il futuro di Carlo Ancelotti è ancora un rebus tutto da sciogliere. Se fino a pochi mesi fa un addio di Ancelotti al Real sembrava configurarsi come l’opzione più credibile, negli ultimi tempi qualcosa sembra essere cambiato. Il pressing della Federazione Brasiliana non è di certo diminuito; tuttavia, una permanenza di ‘Re Carlo’ sulla panchina delle Merengues anche nelle prossime stagioni non è da escludere a priori.

Ancelotti e l’investitura nei confronti di Xabi Alonso: “Ha il profilo per diventare allenatore del Real Madrid”

Non a caso quest’ultimo tema è stato toccato anche nell’ultima conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Alla vigilia della sfida contro il Cadiz, infatti, l’allenatore del Real Madrid ha risposto alle inevitabili domande sul suo futuro. I complimenti a Xabi Alonso non sono di certo passati inosservati e possono essere visti come un’ideale passaggio di consegne.

Di seguito la puntualizzazione di Ancelotti sul suo futuro: “Non ci penso. Sono orgoglioso che le persone in Brasile parlino di me. Ringrazio Xabi Alonso per le sue parole. Era un calciatore eccezionale e davanti a sé ha una carriera fantastica in veste di allenatore perché ha le qualità ideali per farlo. Ha il profilo per diventare allenatore del Real Madrid: conosce il club ed è molto popolare”.