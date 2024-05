Nuovo bomber Roma, cala il sipario: il blitz chiude l’accordo

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di un profilo monitorato con attenzione anche dalla Roma. Così cambia tutto

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area sportiva della Roma c’è sicuramente l’attacco. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi si preparano ad un vero e proprio restyling.

A tal proposito, impossibile non prendere in considerazione la situazione Lukaku. Salvo clamorosi dietrofront, infatti, l’attaccante belga è destinato a ritornare al Chelsea, ma solo per poco. Sebbene le chances che la Roma decida di acquistarlo a titolo definitivo siano piuttosto scarse, Lukaku lascerà sicuramente i Blues. L’opzione Arabia, sotto questo punto di vista, sta prendendo sempre più piede con il passare delle settimane. Ulteriori novità, però, non sono affatto da escludere. Tutto questo spiega anche perché la Roma abbia cominciato a cautelarsi con largo anticipo, valutando in maniera esplorativa diversi profili.

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita chiama Rafa Silva: lo scenario

Uno degli ultimi nomi accostati alla Roma per l’attacco, ad esempio, porta a Rafa Silva. L’attaccante classe ’93 del Benfica, che non rinnoverà il suo contratto con le “Aquile” in scadenza tra poche settimane, ha cominciato a guardarsi intorno per valutare nuove soluzioni. L’opzione Roma non sarebbe da trascurare, ma la concorrenza è piuttosto nutrita.

Come riferito da Ben Jacobs, infatti, Rafa Silva sarebbe diventato il primo nome nella lista dei desideri dell’Al-Shabab. Il presidente del club, Muhammed Al-Munajem, in coabitazione con il direttore sportivo Domenica Teti starebbero spingendo con l’entourage del calciatore per trovare l’accordo in tempi relativamente brevi. In questa scia, non è affatto da escludere che Rafa Silva ceda alle lusinghe dell’Al-Shabab e decida di atterrare nel campionato saudita. Le parti sono infatti in contatto e si sono dati appuntamento per ragionare sul da farsi. Staremo a vedere cosa succederà.