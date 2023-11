Riunione e ritorno choc: Roma avvisata

Riunione e ritorno choc: clamorosa notizia che riguarda uno degli obbiettivi di mercato sondati dal gm Tiago Pinto: la Roma è avvisata

Siamo alla vigilia del rientro in campo dei giallorossi, che dovranno affrontare l’insidiosa sfida dell’Olimpico contro l’Udinese. La Roma arriva a questa sfida da favorita, almeno sulla carta, tuttavia sottovalutare l’impegno a fronte dei risultati maturati nel pomeriggio sarebbe una leggerezza che Pellegrini e compagni non possono permettersi ai fini della classifica.

La vittoria del Napoli sull’Atalanta è un buon risultato per la formazione capitolina, che ha la possibilità di allungare sulle dirette pretendenti per un posto tra le prime quattro, rimanendo in scia proprio degli azzurri, che hanno conquistato i tre punti alla prima dopo il ritorno di Walter Mazzarri in panchina.

L’obbiettivo dichiarato resta il quarto posto, ma almeno per ora la Roma appare ancora indietro rispetto alle squadre che la precedono, proprio per questo l’imminente inizio del calciomercato potrebbe giocare ancora una volta un ruolo chiave, purtroppo però per Tiago Pinto non arrivano buone notizie riguardo uno dei nomi appuntati sul suo taccuino.

Clamoroso ritorno dopo la riunione: giallorossi in allerta

Il calciomercato non è ancora cominciato, eppure Tiago Pinto non ha praticamente mai smesso di pensare a come rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. In una recente intervista il gm giallorosso ha confermato di seguire tantissimi calciatori in Europa e non solo, anche se molti di essi non sono alla portata della cassa della società.

Tra i vari nomi che il portoghese aveva sul suo taccuino figurava quello di Lucas Piton, ex laterale del Vasco Da Gama da poco trasferitosi al Corinthians. I club brasiliani erano d’accordo che il Corinthians avrebbe dovuto già dovuto cominciare a pagare le rate per il calciatore, ma il corrispettivo dovuto al Vasco Da Gama non è ancora stato versato.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno di Piton alla sua ex squadra, notizia che però è stata smentita da uno dei dirigenti del club, che ha confermato che a breve ci sarà una riunione in società e che a breve verranno versate le somme pattuite in sede di trattativa. Le sue dichiarazioni dunque escludono un potenziale ritorno di Piton al Vasco, ed una potenziale riapertura delle trattativa con i giallorossi.