Infortunio e sostituto immediato, ‘mandano’ Pellegrini in Premier

Calciomercato Roma, Pellegrini in Premier League e nuova suggestione bianconera: in Inghilterra non hanno dubbi, ecco le ultime sul capitano giallorosso.

Fin qui sono state numerose le questioni in grado di mantenere alta l’attenzione in casa Roma, alla luce delle plurime quanto scomode situazioni contrattuali con le quali Tiago Pinto e colleghi stanno facendo i conti all’interno di questa parentesi stagionale.

Proprio mentre gli uomini di Mourinho sono chiamati al dover ottenere risultati sul campo, dando continuità al buon momento fin qui vissuto e implementando un bottino che permetta di inseguire sempre con maggiore veemenza l’obiettivo Champions League, ai piani alti di Trigoria tante altre situazioni sono finite sotto osservazione. Tra le varie, come noto, figura proprio la posizione contrattuale dello Special One, oltre che quella di un Tiago Pinto che, parallelamente alla gestione delle risorse per l’imminente mercato di gennaio, è ben consapevole della scadenza ormai prossima del vincolo che da ormai tre anni lo unisce al club dei Friedkin.

Calciomercato Roma, Pellegrini in Premier League: lo ‘mandano’ al Tottenham

Tante, dunque, le novità prossimamente previste nell’ambiente giallorosso, alle prese con le su citate valutazioni e ben consapevole di dover ponderare quanto prima delle decisioni che facciano finalmente chiarezza da diversi punti di vista. Il tutto mentre si avvicina un calciomercato invernale durante il quale bisognerà cercare di intervenire soprattutto per migliorare la zona difensiva.

Per corroborare qualitativamente e numericamente il terzetto arretrato, in particolar modo, si è notata una certa attenzione anche e soprattutto nei confronti di elementi provenienti dalla Premier League, quali Dier, Kiwior o Chalobah. La stessa Premier, però, parrebbe essere divenuta in queste ore terreno fertile per una pesante suggestione lanciata da GiveMeSport, espressasi con chiarezza sulla posizione del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini.

Stando a quanto si legge, infatti, alcuni club anglosassoni dovrebbero provare a puntare sul numero 7 di Mourinho, tra cui il Newcastle, alle prese con la squalifica di Tonali. L’esortazione suggestiva del tabloid inglese riguarda però soprattutto il Tottenham, alle prese con un ottimo inizio di campionato sotto la gestione Postecoglou ma debilitata offensivamente dall’infortunio di Madison. L’ex Leicester si è fin qui distinto per un ottimo impatto nel nord di Londra, palesando altresì una certa discontinuità per problemi fisici che potrebbero portare il club a fare valutazioni che permettano di migliorare la regione offensiva Spurs.

Pellegrini sarebbe, a loro detta, il sostituto ideale, ma il peso del capitano all’interno dello spogliatoio e del mondo Roma tutto dovrebbero bastare come elementi in grado di lenire l’affascinante ipotesi per gli inglesi.