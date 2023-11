Roma, ritorno in gruppo e doppio assist a Mou: le ultime da Trigoria

In vista dell’antivigilia della sfida con il Servette, sono due le buone notizie per la Roma. Tutti gli aggiornamenti in vista della delicata trasferta di Europa League.

Sempre più vicino l’impegno di Europa League per la Roma di José Mourinho. A tal proposito, continua il lavoro di preparazione della compagine giallorossa in vista della sfida europea. Dopo il passo falso rimediato sul campo della Slavia Praga, Lukaku e compagni non possono più concedersi passi falsi se vogliono centrare il primo posto del proprio raggruppamento.

A tal proposito, la sfida contro il Servette è molto importante sotto tanti punti di vista. Intanto, la squadra si è riunita al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per la consueta seduta pomeridiana. Sono soprattutto due le novità positive in casa giallorossa. Si è rivisto in gruppo, infatti, Marash Kumbulla. Il centrale albanese sta svolgendo una seduta di lavoro personalizzata con il resto dei compagni. I postumi del grave infortunio patito al crociato anteriore del ginocchio destro è solo un ricordo. Chiaramente non c’è alcuna intenzione di affrettare i tempi. Il reintegro in gruppo di Kumbulla, però, permetterà a Mourinho di gestire con maggiore tranquillità le rotazioni di un reparto costretto a fare di necessità virtù in questo primo scorcio di stagione.

Servette-Roma, Renato Sanches nuovamente in gruppo nella seduta di allenamento

Oltre al rientro in gruppo di Kumbulla, da segnalare anche la presenza di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, che ieri aveva svolto lavoro individuale, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. Difficile ipotizzare un suo possibile utilizzo: la sua presenza contro il Servette resta un rebus ancora tutto da sciogliere.

In realtà sono anche altri i dilemmi che Mou molto presumibilmente fugherà solo nel corso delle prossime ore. Dopo aver chiuso la sfida con l’Udinese visibilmente provato, infatti, non è escluso che Mancini parta inizialmente dalla panchina. Staremo a vedere se, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida, Mourinho fornirà ulteriori dettagli in merito.