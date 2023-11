Calciomercato Roma, triplo addio a gennaio: nuovo avviso Pinto

Calciomercato Roma, tripla cessione prima degli acquisti: il piano per gennaio è già delineato, in Inghilterra sono sicuri. Doppio avviso a Tiago Pinto.

Il GM della Roma si trova certamente in una delle fasi più delicate e importanti del proprio percorso all’interno della società capitolina. Il contratto in scadenza il prossimo giugno e l’imminenza del calciomercato invernale, infatti, non possono essere fattori trascurabili per il futuro e per l’attuale modus operandi del portoghese, legato al club di un contratto uguale in durata a quello del connazionale Mourinho.

Se la posizione dell’allenatore portoghese resta ad oggi, giustamente, una di quelle maggiormente attenzionate soprattutto dalla piazza, consapevole quasi all’unisono dell’importanza e lo spessore dello Special One, non meno attenzione potrebbe prossimamente destare anche la figura dell’ex Benfica, sempre più vicino ad entrare nel vivo di un calciomercato invernale durante il quale bisognerà provare ad assecondare le richieste dell’allenatore e, al contempo, le esigenze finanziarie del club dei Friedkin.

Come ben noto, non sarà possibile affrontare investimenti troppo importanti e, come accaduto in estate, progettualità, idee e capacità di cogliere le giuste occasioni andranno necessariamente anteposte a scelte economiche troppo dispendiose. Ai piani alti di Trigoria, al netto di una situazione finanziaria che non può garantire ampissimi margini di manovra, c’è infatti consapevolezza di poter provare a intervenire sul mercato in modo mirato e intelligente.

Calciomercato Roma, tripla cessione e Pochettino avvisato: anche Tiago Pinto lo sa

Il reparto destinato a subire le maggiori attenzioni, come noto, sarà certamente quello difensivo, da ieri corroborato dal rientro (almeno in allenamento) di Marash Kumbulla, in attesa del reintegro dell’attesissimo Smalling. Ciò comunque non cancella l’anelito e la necessità di dover migliorare questa regione di campo, come appreso anche dai diversi interessi nati in questa fase da parte degli addetti ai lavori della Roma. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti del Daily Mail.

Stando a quanto si può leggere sul tabloid inglese, infatti, in Premier League potrebbero esserci importanti movimenti di mercato dopo Natale, coinvolgendo anche un Chelsea che ha già avvisato il proprio allenatore, Mauricio Pochettino. A quest’ultimo è stato chiaramente detto che per poter rinforzare lo scacchiere bisognerà dapprima concretizzare delle uscite.

Sulla porta d’uscita, sempre secondo la su citata fonte, oltre a Ian Maatsen, ci sarebbero proprio due profili che hanno ricevuto avances da parte del mondo giallorosso: Malang Sarr e Trevoh Chalobah, ormai ai margini del progetto Blues ma vantanti qualità, caratteristiche e situazioni contrattuali in grado di renderli più che appetibili a livello europeo.