Sconfitta a tavolino e fuori dalla Coppa: comunicato UFFICIALE

Possibile esclusione dalla Coppa tramite sconfitta a tavolino. Ecco il comunicato ufficiale del club coinvolto che ora rischia la squalifica dalla competizione.

Archiviata la sosta per le nazionali di novembre è ripartita la stagione dei club, prima in campionato poi nelle competizioni europee. La Roma di Mourinho tornerà in campo domani, per la penultima giornata del girone G di Europa League. Oggi scenderanno in campo in Champions League Inter e Napoli, mentre ieri hanno giocato Lazio e Milan. I biancocelesti hanno staccato il pass per le semifinali della Coppa dalle grandi orecchie, mentre i rossoneri sono stati sconfitti in casa dal Borussia Dortmund, ora la qualificazione appare un miraggio. Nel frattempo anche la Coppa Italia scende in campo in questi giorni.

E c’è un caso che è scoppiato nella Coppa Italia Serie D. La squadra campana dell’Angri avrebbe dovuto giocare tra poche ore in casa del Trapani. Il percorso del club salernitano nella competizione nazionale rischia di interrompersi agli ottavi di finale, però senza scendere in campo. I campani non hanno la possibilità di raggiungere la Sicilia a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che compromettono il viaggio verso l’isola del Sud Italia. L’incontro valido per gli ottavi di finale della competizione si sarebbe dovuto giocare questo pomeriggio, alle ore 14:30.

Coppa Italia Serie D, l’Angri non parte per Trapani: rischio sconfitta a tavolino ed esclusione

Il club campano nella serata di ieri ha emesso un comunicato ufficiale che chiarisce l’impossibilità logistica di raggiungere il capoluogo siciliano. In attesa di decisione decisive da parte degli organi federali, il rischio è quello di un’imminente sconfitta a tavolino, che porterebbe all’esclusione dalla Coppa Italia Serie D.

Ecco il comunicato ufficiale emesso dall’Angri nelle scorse ore. Il club campano ha dichiarato:

“L’U.S. Angri 1927 comunica che la squadra, in vista del match di domani contro il Trapani, è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia date le avverse condizioni meteorologiche. Un’ora prima della partenza ci è stata comunicata la sospensione del servizio traghetti per Palermo. La società è rammaricata esclusivamente per i tifosi che avevano già provveduto all’organizzazione della trasferta per seguire la squadra ed attende, ora, le decisione della Federazione.”