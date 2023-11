Via libera Tiago Pinto: 30 milioni e addio Milan

Calciomercato Roma, il via libera decisivo per Tiago Pinto può arrivare con lo scippo al Milan. I rossoneri rischiano il sorpasso in difesa: pronti 30 milioni a gennaio.

Il mese di gennaio si avvicina e con esso l’apertura del calciomercato invernale per Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso andrà a caccia di rinforzi per allungare la profondità e la qualità della rosa a disposizione di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che vuole trovare continuità di risultati lontano dallo stadio Olimpico, ha dovuto fare i conti con tanti infortuni in questa stagione. La situazione più critica fin qui è stata in difesa, e tanti elementi lasciano pensare ad un futuro assalto di Tiago Pinto a gennaio nel pacchetto arretrato.

Archiviata la sosta delle nazionali di novembre le squadre di club hanno ripreso il loro cammino stagionale, nei campionati e nelle competizioni europee. Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo ieri sera, cadendo a San Siro sotto i colpi del Borussia Dortmund. La squadra rossonera ha quasi compromesso il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, mentre la Roma scenderà in campo domani, per la penultima giornata di Europa League. Volgendo lo sguardo più avanti c’è la finestra di calciomercato invernale che incombe per Tiago Pinto, pronto a tornare a puntare il mirino in Inghilterra per soddisfare le lacune nella rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, via libera Pinto per il colpo Dier: decisivo lo scippo al Milan

Tiago Pinto dall’arrivo di José Mourinho in poi ha avuto una corsia privilegiata con gli affari in Premier League. Partendo da Rui Patricio ed Abraham, finendo con Lukaku arrivato in prestito secco dal Chelsea. Per risolvere l’emergenza difensiva dei giallorossi, causata dallo stop a tempo indeterminato fin qui di Smalling, ci sono diverse piste in Inghilterra.

Una punta dritto in casa Tottenham, dove è in scadenza Eric Dier. Il difensore inglese è una vecchia conoscenza di Mourinho, che nella sua parentesi alla guida degli Spurs, non rinunciava mai alle sue prestazioni. Ora, con il contratto in scadenza, i due potrebbero ritrovarsi a Trigoria a partire da gennaio. Il via libera definitivo può arrivare dalle manovre in entrata degli Spurs, pronti ad investire 30 milioni sul difensore Kelly del Bournemouth. Il centrale è da tempo anche un obiettivo del Milan di Pioli, a riportare la notizia è stato il sito Teamtalk.com.