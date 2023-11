Calciomercato Roma, tradimento e derby: Juve fuori dai giochi

Calciomercato Roma, possibile derby di mercato tra i giallorossi e la Lazio per il calciatore: Juventus fuori dai giochi

Al rientro dalla sosta la Roma è riuscita nel compito tutt’altro che facile di superare l’Udinese, e di assicurarsi i tre punti davanti al proprio pubblico. Non era facile per i giallorossi, soprattutto visti i risultati maturati prima di questo match dalle dirette pretendenti per un posto in Champions, con l’Atalanta e la Lazio che sono entrambe uscite sconfitte, rispettivamente contro Napoli e Salernitana.

Mourinho ancora una volta si è aggrappato alle grandi prestazioni di Dybala e Lukaku, con quest’ultimo che anche se rimasto a secco di goal è riuscito comunque a risultare decisivo, grazie ad una sponda sul gol del vantaggio firmato da La Joya.

Questo ha consentito alla squadra di rimanere in scia del Napoli, a solo tre punti di ritardo ed in piena corsa per entrare in Champions League, come testimonia il quinto posto in classifica, condiviso con un sorprendente Bologna. Il mercato potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti della Roma, questo Pinto lo sa e continua a seguire le migliori occasioni possibili per migliorare la rosa, che siano in Italia o all’estero.

Calciomercato Roma, derby per il centrocampista

Grazie a Lukaku e a Dybala la Roma riesce a restare in scia del quarto posto, e a piazzarsi momentaneamente alle spalle del Napoli, per una lotta al quarto posto che si spera possa arrivare fino all’ultima giornata. Tiago Pinto avrà il dovere di migliorare la rosa a gennaio, per consentire alla squadra di raggiungere l’obbiettivo prefissato, ovvero la qualificazione in Champions League.

Il gm giallorosso non ha mai smesso di sondare il mercato alla ricerca delle migliori occasioni in Italia e in Europa. Uno dei calciatori da lui tenuti sotto stretta sorveglianza è Piotr Zielinski, con il contratto in scadenza a giugno, e le trattative per il rinnovo che procedono a rilento.

Il polacco vorrebbe restare al Napoli, dal quale però si aspetta un adeguamento di contratto che ad oggi non è certo arriverà. In questo caso Zielinski lascerebbe il capoluogo partenopeo, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Serie A. Proprio per questo il centrocampista è finito nel mirino di diversi club del nostro campionato, tra cui Inter, Roma e Lazio.

I nerazzurri potrebbero essere i favoriti nella corsa a Zielinski, soprattutto in caso di addio di Mkitharyan, anche se quest’ultimo alla fine dovrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter. Alla finestra restano Roma e Lazio, che difficilmente proveranno un affondo a gennaio, ma proveranno di ingaggiarlo a zero in estate se dovesse saltare il rinnovo con gli azzurri. La Juventus invece sembra essersi defilata da una possibile corsa al centrocampista e molto probabilmente virerà su altri obbiettivi