La lesione è UFFICIALE: salta il big match

Lesione ufficiale. Salta il big match di domani sera contro la Spagna. Ancora non si conoscono i tempi di recupero. Ma è un grande problema per la Roma

Domani la nazionale femminile giocherà in Spagna in Nations League contro le campionesse del Mondo. Una partita difficile, quasi impossibile, anche se all’andata nel match di Salerno solamente all’ultimo minuto le ragazze di Soncin hanno perso: uno a zero il finale con rete di Hermoso, la calciatrice al centro delle polemiche dopo il bacio dell’ex presidente della federazione Rubiales squalificato giustamente per tre anni.

E per la Roma non arrivano delle buone notizie. Elisa Bartoli, il capitano, non ci sarà. Lei non è nemmeno partita per la Spagna questa mattina. Un infortunio, il secondo di fila con la maglia azzurra, ha chiuso per lei in anticipo gli impegni con la Nazionale. Non ci sarà nemmeno a Parma la prossima settimana quando l’Italia chiuderà il girone contro la Svizzera.

La diagnosi ufficiale è una lesione del muscolo tibiale posteriore. E ovviamente per ora non si conoscono nemmeno i tempi di recupero. La giallorossa tornerà a Roma in queste ore e verrà valutata dallo staff medico della squadra di Spugna. Un colpo, bello importante anche, visto che nel mese di dicembre le giallorosse si giocano una grossa fetta di stagione soprattutto in Champions League con la doppia sfida al Psg che potrebbe valere il passaggio del turno ai quarti di finale.

Alla ripresa ci sarà il Milan al Tre Fontane, prima appunto della gara con le parigine in trasferta (ritorno previsto il 20 dicembre al Tre Fontane) e il prossimo 7 gennaio, come sappiamo, ci sarà anche la sfida alla Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. Vedremo se Bartoli per quel match ci sarà.