Roma, il ritorno di una maglia leggendaria: tutti i dettagli

Secondo Footy Headlines, Adidas dovrebbe produrre un remake della maglia indossata da Francesco Totti durante il suo esordio.

Pochi giorni fa, il portale Footy Headlines, celebre per la precisione nelle previsioni dei kit calcistici commercializzati dalle società sportive, aveva dato sostanzialmente per certo il ritorno della Roma, per la prossima stagione, ad una palette cromatica di fine anni ottanta e inizio anni novanta, ma ora, sempre secondo le indiscrezioni pubblicate da Footy Headlines, parrebbe essere in cantiere la distribuzione di un vero e proprio remake di una maglia leggendaria della storia romanista.

Si tratterebbe della prima maglia della stagioni 1992/93 e 1993/94, che Adidas dovrebbe riportare in auge nei propri store a partire da settembre del 2024.

Il ritorno di una leggenda

Al contrario di quello che molti potrebbero credere, non si tratta della prima collaborazione tra Adidas e la città eterna (avvenuta nel 1978), ma della maglia che Francesco Totti indossò nel suo mitico esordio. Era il 28 marzo 1993, quando Vujadin Boškov si girò verso un giovane attaccante romano con il ciuffo biondo e gli disse: “A regazzì, vatte a scaldà”. Probabilmente avete sentito raccontare l’esordio dell’ottavo re di Roma fin troppe volte, ma indossare la stessa maglia con cui il pupone entrò per la prima volta nel rettangolo verde, potrebbe regalare sensazioni uniche a numerosi giovani tifosi capitolini.

Footy Headlines specifica anche che, al contrario di altre operazioni già viste, la divisa non dovrebbe conoscere alcuna variazione rispetto all’originale, compreso l’iconico logo Barilla al centro della maglia. E’ proprio l’aderenza assoluta al design originale, che dovrebbe impedire alla prima squadra di entrare in campo con questa divisa. Nonostante ciò, già a partire dal girone di ritorno della stagione in corso, i ragazzi di Mou dovrebbero indossare, almeno in un big match, una maglia celebrativa basata proprio sul design di inizio anni novanta.