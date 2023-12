Colpo di scena Ancelotti e strada spianata per Mourinho: firma imminente

Il futuro di José Mourinho si lega a doppio filo a quello di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid sembra pronto alla firma a sorpresa, con l’effetto domino che coinvolge il portoghese.

La Roma di José Mourinho non riesce a guarire dal mal di trasferta, e vede il primo posto del girone di Europa League allontanarsi. Il turno europeo non ha sorriso ai giallorossi, che non sono riusciti ad andare oltre il pari in casa del Servette. Ora la prima piazza del gruppo G è quasi matematica per lo Slavia Praga, che a meno di clamorosi ribaltoni, eviterà il turno dei play off contro le retrocesse dalla Champions League. Nella massima competizione europea continua a brillare il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha sconfitto il Napoli nel penultimo turno del girone.

Il tecnico italiano è legato ad un doppio filo con il futuro di José Mourinho. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e finora segnali ufficiali in merito al rinnovo non ne sono arrivati. Il Real Madrid è stato collegato direttamente ad un ritorno di fiamma sullo Special One, oltre ad altri nomi come Xabi Alonso o Raul. Inoltre, sia Ancelotti che Mourinho, sono finiti nel mirino del Brasile, che sta cercando una nuova guida tecnica in vista dei prossimi Mondiali. Ora dalla Spagna emergono importanti aggiornamenti in merito al futuro del tecnico dei Blancos.

Dalla Spagna, Ancelotti pronto a rinnovare col Real Madrid: il Brasile punta Mourinho

Secondo quanto rimbalza dalla penisola iberica Carlo Ancelotti sarebbe pronto a rinnovare con il Real Madrid. Il tecnico italiano estenderebbe il suo contratto di un altro anno, prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025. L’erede designato in chiave futura sarebbe invece Xabi Alonso, che bene sta facendo sulla panchina del Bayer Leverkusen

A riferirlo è il portale spagnolo Todofichajes.com, che aggiunge come José Mourinho sia finito nei radar del Real Madrid e del Brasile. In caso di rinnovo di Ancelotti infatti la nazionale verde oro avrebbe la strada spianata per convincere il portoghese al termine di questa stagione, l’ultima senza rinnovo in casa Roma.