Mourinho, la sfuriata fa da miccia: “Fuori rosa” e addio immediato

Calciomercato Roma, un giocatore può lasciare Trigoria dopo che il suo futuro è stato già deciso dopo le ultime partite

Manca solo il tempo, per il resto sembra già essere con un piede e mezzo fuori dalla Roma. In queste ultime giornate ci sono giocatori che non hanno reso molto bene e ad averlo notato non è solo Mourinho, ma anche i tifosi che vorrebbero vedere più grinta in campo. La partita di ieri è l’emblema di questa richiesta, la vittoria era l’unico risultato accettabile per cercare di chiudere primi un girone di Europa League piuttosto abbordabile.

La prestazione ha lasciato Mourinho amareggiato, come dimostrano le sue parole in conferenza stampa. Qui ha ribadito le difficoltà affrontate contro il Servette, con il campo dello Stadio di Ginevra che erano piuttosto negative. Questo aspetto, però, non è una scusante per lo Special One che ha individuato alcuni colpevoli senza fare i nomi in pubblico, cosa che non ha mai fatto. “È drammatico che alcuni giocatori hanno perso un’occasione“.

Un chiaro messaggio a quei calciatori della Roma che sono spesso in ballottaggio e non hanno il posto sicuro nella formazione titolare. “Io ho una grande esperienza in Europa, mentre qui ci sono giocatori che non hanno una grande storia e giocano queste partite con superficialità. Sono sempre gli stessi“.

Calciomercato Roma, i tifosi chiedono la cessione di Spinazzola

Un messaggio chiaro e tondo che per alcuni era diretto a diversi giocatori e in particolare a Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Roma non sta brillando nelle ultime partite e proprio con il Servette ha cercato di servire i compagni, ma con dei cross imprecisi che hanno solo portato a sprecare le azioni offensive.

Scorrendo su X si possono leggere i pensieri di questi tifosi che chiedono l’addio dell’ex Juventus a gran voce. Uno di questi vorrebbe addirittura regalare il cartellino a qualche altro club, mentre un altro si rifà alle parole dell’agente chiedendo di che rinnovo abbia intenzione di parlare. Infine, c’è anche chi vorrebbe vederlo fuori rosa insieme a Renato Sanches oltre a chi domanda retoricamente quanto sia peggiorato il suo livello di prestazioni. Umore piuttosto nero nei confronti del numero 37 giallorosso che ha il contratto in scadenza e il futuro lontano dalla Capitale, con l’ombra dell’Arabia su di lui.