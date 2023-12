Mourinho ha cambiato idea: addio immediato

Mourinho ha cambiato idea: anche lui nel mirino delle parole del tecnico. L’addio a gennaio appare un’ipotesi plausibile in questo momento

La scorsa estate aveva deciso di rimanere a Trigoria dopo un colloquio privato con Mourinho che gli aveva fatto capire che si sarebbe giocato le sue carte durante la stagione. Ma adesso le cose sono cambiate anche perché, dopo Ginevra, secondo il Corriere dello Sport uno dei diretti interessati dello sfogo del tecnico era appunto lui: Spinazzola.

Contratto in scadenza alla fine dell’anno, più passano le settimane e più la sensazione è che l’esterno possa essere ceduto dalla Roma nella prossima sessione invernale di mercato. Anche per non perderlo a parametro zero, ovviamente. E magari con una cessione Pinto potrebbe anche spendere qualche milione di euro sul mercato per prendere degli elementi più funzionali alla squadra. Vedremo quello che succederà, di certo, sempre secondo il giornale questa mattina in edicola, dalla società non è arrivato nessun segnale per quello che potrebbe essere un rinnovo.

Calciomercato Roma, Spinazzola via a gennaio

Di conseguenza, Lippi, agente dell’esterno, si sarebbe mosso sia per l’Italia ma soprattutto per l’estero, visto che Spinazzola la scorsa estate aveva anche deciso di rifiutare un’offerta araba. E proprio in quel campionato probabilmente non hanno perso di vista l’esterno giallorosso e il mese prossimo si potrebbe tornare alla carica per prenderlo. Vedremo.

In ogni caso la sensazione è che se non sarà addio a gennaio ci potrebbe essere la prossima estate. Se fino al momento la dirigenza della Roma non si è presentata per parlare di un possibile prolungamento dell’accordo crediamo sia difficile lo possa fare nei prossimi mesi. E magari anche un addio a gennaio potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.