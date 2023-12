Calciomercato Roma, l’allievo supera il maestro: Mourinho silurato

Calciomercato Roma, l’allievo ha superato il maestro e a rimetterci è proprio José Mourinho: ecco cosa sta succedendo

La Roma si appresta a scendere in campo nella sfida contro il Sassuolo valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono obbligati a centrare i tre punti per rimanere aggrappati alla corsa al quarto posto, valida per un posto alla prossima Champions League, soprattutto visti i risultati maturati nella giornata di ieri.

La qualificazione resta uno degli obbiettivi primari per la società e l’allenatore, in cerca di riscatto dopo la pessima figura di giovedì in coppa contro il Servette, dove la Roma non è riuscita ad andare oltre l’1-1 sul campo degli svizzeri.

Nel frattempo tiene sempre banco la situazione legata a José Mourinho e al suo futuro nella capitale. Secondo molti il tempo dello Special One sulla panchina romanista è finito, mentre altri si augurano di continuare a vederlo ancora per molti anni a guidare i giallorossi. Nel frattempo però l’allievo sta superando il maestro, e a rimetterci potrebbe essere proprio il portoghese.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per lui: Mourinho silurato

La stagione non è neanche a metà, eppure molti club stanno già buttando le basi per il futuro, uno di questi è il Real Madrid, che a fine stagione dovrebbe dire addio ad Ancelotti. Come successore del tecnico italiano si sono fatti diversi nomi, tra cui quello di José Mourinho, che gode ancora della stima di Florentino Perez.

Lo Special One però non è l’unico possibile candidato per la panchina dei Blancos, uno dei nomi preferiti dal presidente del Real è ancora quello di Xabi Alonso, che quest’anno sta stupendo tutti con il Bayer Leverkusen. Lo spagnolo è seguito da diversi club, tra cui anche Manchester City e Liverpool, come riporta l’edizione odierna del Mirror.

Non è ancora chiaro dunque quale possa essere il futuro di Xabi Alonso, tuttavia a rassicurare i tifosi tedeschi ci ha pensato Simon Rolfes che ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto il suo impegno qualche settimana fa quando ha prolungato il suo contratto. Xabi non ha bisogno di dire nulla. Ha prolungato il suo contratto. Qui è completamente concentrato”.