40 milioni per Pellegrini: Mourinho e Tiago Pinto in attesa

Pellegrini non è al meglio in questi giorni e lo Special One aspetta di vederlo tornare in campo nel migliore dei modi

Non è ancora tornato al meglio e si vede. Lorenzo Pellegrini sta lavorando per riuscire a recuperare dopo l’infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, con Mourinho che si è trovato in difficoltà a centrocampo. A inizio ottobre il numero 7 della Roma aveva accusato un fastidio muscolare causato da precedenti stop e cicatrici che lo hanno portato a fermarsi di nuovo dopo essere tornato in campo.

Sì perché già contro Sheriff Tiraspol ed Empoli, il centrocampista ex Sassuolo ha assistito alle partite dalla tribuna a causa di un fastidio agli adduttori. Dopo di che è tornato in campo per tre partite salvo poi fermarsi nuovamente per questo problema alla coscia. Un calvario in questo avvio di stagione per il capitano della Roma che non sta trovando continuità a causa dei tanti infortuni che lo stanno colpendo.

Proprio questo avvio di campionato così spezzato sta influendo anche sul livello delle prestazioni. Sono poche le gare in cui il centrocampista è riuscito a essere incisivo e fino ad ora ha mostrato più dubbi che certezze. In campo contro l’Udinese non ha dato il meglio di sé, posizionandosi spesso accanto a Lukaku e lasciando troppo spazio tra Spinazzola e Paredes. Anche con il Sassuolo, poi, essere completamente addentrato nell’amalgama giallorossa nei 23 minuti in cui è stato in campo.

Pellegrini non si muove: Mourinho e Pinto lo aspettano

Ora ci sarà una settimana per lavorare e per rientrare a disposizione dello Special One al massimo della forma, quella che sta mancando nelle ultime uscite. Ritrovare un calciatore come Pellegrini è fondamentale per Mourinho che vorrebbe rivederlo in campo da titolare il prima possibile.

Il suo futuro non sembra neanche in discussione nonostante questo avvio zoppicante. Il centrocampista, infatti, è nel mirino di diversi club, ma nella mente di Pinto come in quella di Mourinho non c’è assolutamente la possibilità di cederlo. Il cartellino sarebbe di circa 40 milioni, ma né lo Special One, né il general manager hanno intenzione di percorrere questa strada. Nelle intenzioni dei due, così come in parte dei tifosi, c’è quella di attendere il ritorno di Lorenzo che nella prima stagione di Mourinho ha segnato ben 9 reti fornendo anche 5 assist. Numeri importanti, che tutti vogliono tornare a vedere.