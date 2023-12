Addio a gennaio, intrigo bianconero: Belotti supera Abraham | ASRL

Da Abraham a Belotti, quello di gennaio sarà un mercato movimentato per la Roma

In controtendenza con la scorsa stagione, il reparto offensivo della Roma è quello che sta regalando maggiori gioie e certezze a José Mourinho. Oltre ai titolarissimi Paulo Dybala e Romelu Lukaku, anche Serdar Azmoun ha garantito un rendimento importante, che ha messo un po’ in ombra Andrea Belotti dopo l’ottimo avvio stagionale.

Il Gallo fa sempre più fatica a ritagliarsi spazi importanti e a inizio 2024 la situazione potrebbe addirittura peggiorare con il rientro di Tammy Abraham. Tiago Pinto e il suo staff sono pronti ad ascoltare offerte per il centravanti inglese, ma se, come sembra, dovesse tornare a disposizione dello Special One tra fine gennaio e inizio febbraio, è difficile ipotizzare l’arrivo di offerte interessanti per l’ex Chelsea.

Calciomercato Roma, si valutano offerte per Belotti

Ecco perché, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, in vista della prossima sessione di calciomercato la Roma è pronta ad ascoltare offerte per Belotti. Accostato a Fiorentina, Genoa e Palmeiras di recente, l’ex Toro ha qualche estimatore anche in Inghilterra (Brentford e Fulham) e Spagna.

Nel caso in cui la sua situazione non dovesse migliorare, la punta sarebbe pronta a valutare eventuali offerte. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, in caso di cessione a titolo definitivo il Gallo porterebbe in dote alle casse giallorosse una plusvalenza totale.