Roma-Fiorentina, nuova bocciatura: Mourinho non fa sconti

Roma-Fiorentina, una nuova bocciatura: Mourinho non fa sconti in mezzo al campo. E si potrebbe accomodare nuovamente in panchina

Domani all’Olimpico arriva la Fiorentina per una partita che potrebbe permettere alla Roma di staccare il Napoli e rimanere dentro il quarto posto, quello che potrebbe permettere l’anno prossimo di disputare la Champions League. Una gara difficile, anche se la squadra di Italiano arriva a questo match dopo i 120minuti in Coppa Italia contro il Parma che, vuoi o non vuoi, un poco di energie le ha tolte.

Non ci arriva, comunque, meglio la Roma: i soliti infortuni che colpiscono i giallorossi durante la stagione non danno a Mourinho la possibilità di fare chissà quali scelte. Oltre al problema difensivo, con Smalling ancora fuori e non si sa per quanto tempo, anche in mezzo al campo lo Special One ha delle cose da valutare. Una su tutte quella relativa alle condizioni di salute di Pellegrini.

Roma-Fiorentina, altra panchina per Pellegrini

Per il capitano, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, si profila un’altra panchina: Pellegrini non è ancora al meglio della condizione, perciò Mourinho potrebbe escluderlo ancora una volta dalla formazione titolare, preferendogli uno tra Bove e Aouar, con il primo che sembra, per quello che ha fatto vedere fino al momento, leggermente favorito.

Insomma, altra panchina, con Renato Sanches che però andrà quasi sicuramente in panchina e che magari uno spezzone durante il match lo potrebbe fare. Vedremo quello che succederà e vedremo se qualche indicazioni sugli uomini che Mou avrà a disposizione verranno fuori dalla conferenza stampa in programma oggi alle 14.