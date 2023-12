Squalifica Mourinho, faccia a faccia con Chiné e primo verdetto

Squalifica Mourinho, ieri il tecnico portoghese è stato ascoltato dal procuratore federale. E c’è anche il primo verdetto ufficiale

Novanta minuti in Procura. José Mourinho ieri ha parlato con Chiné per spiegare la sua dopo le parole dette prima del match contro il Sassuolo e che hanno riguardato l’arbitro Marcenaro prima e Mimmo Berardi poi. E poi, alla fine del suo colloquio con il procuratore durato 90minuti, ha deciso di parlare oggi, in conferenza stampa, magari anche per spiegare quello che è stato l’esito della sua udienza dove ha cercato di fare chiarezza sull’accaduto.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina i tono sono stati concilianti, anche se l’ombra di una squalifica a tempo ancora c’è, ma forse potrebbe essere anche meno pesante di quanto si è vociferato nel corso dell’ultima settimana che, di notizie, attorno allo Special One ne ha portate parecchie. Dall’apertura del suo fascicolo da parte della procura federale alle prime voci di un possibile rinnovo contrattuale dopo che la società ha preso le sue difese.

Squalifica Mourinho, nessuno stop nel 2023

E chissà, magari anche oggi in conferenza stampa (ore 14, la potrete seguire con noi live) Mourinho che qualche tifoso spera possa parlare di nuovo in portoghese – cercherà di fare ulteriore chiarezza per allontanare, e si spera in maniera definitiva, quella che potrebbe essere una squalifica difficile da digerire.

In ogni caso Mou in questo fine 2023 sarà tranquillamente in panchina: al massimo la squalifica, se mai dovesse arrivare, ci sarà all’inizio del prossimo anno. Ma l’incontro di ieri, che come racconta il giornale è stato bello lungo e articolato, potrebbe portare ad una visione diversa delle cose anche da parte della Procura Federale. Vedremo. Intanto oggi qualche domanda in conferenza stampa verrà fatta.