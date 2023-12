Colpo in attacco per la Roma: settimana prossima a Trigoria

Chiuso il colpo in attacco: settimana prossima lo vedremo a Trigoria per qualche giorno di prova. Ma di dubbi ormai ce ne sono pochi. Ecco il primo innesto

Settimana prossima a Trigoria. Il primo innesto c’è. Solamente che non parliamo della squadra di Mourinho, ma di un elemento che si andrà ad aggregare in prova alla squadra di Guidi, la Primavera giallorossa. Infatti, così come confermato dal sito ufficiale del Brondy, il classe 2008 Ambaek, che in Danimarca viene considerato un predestinato, è atteso sarà al centro sportivo della Roma per un provino.

Nell’Under 17 a quanto pare è uno che segna a raffica – sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport – ed ha già esordito nell’Under 19, nonostante abbia solamente quindici anni. Insomma, uno che potrebbe aiutare la truppa di Guidi a risalire la classifica.

Calciomercato Roma, ecco Ambaek

Il giovane calciatore è legato da un contratto di tre anni con il club danese ma un passaggio in giallorosso nel prossimo mese di gennaio non è da escludere. Già nel giro delle nazionali minori della Danimarca il classe 2008 non solo potrebbe aiutare la squadra Primavera ma anche le categorie minori della Roma nel caso avesse bisogno di ambientamento.

Insomma, il primo innesto c’è, sarà la prossima settimana e lo vedremo direttamente a Trigoria non si sa ancora per quanto tempo. Sarà il primo colpo targato Placido-Gombar? Potrebbe essere così, a quanto pare.