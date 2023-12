Mourinho fa parlare le immagini: messaggio social per arbitro e tifosi

Mourinho fa parlare le immagini: ecco il messaggio social dello Special One sia per i tifosi della Roma sia per l’arbitro Rapuano.

Ieri silenzio. Oggi Mourinho lo ha rotto quel silenzio che dopo la sfida contro la Fiorentina all’Olimpico ha fatto rumore. Nessun tesserato della Roma si è presentato né ai microfoni di Dazn e nemmeno in conferenza stampa. Troppa tensione e forse sarebbe potuto sfuggire qualche parola inopportuna dopo la direzione insufficiente del direttore di gara che ha espulso Zalewski e Lukaku. Ma più che ai rossi (che ci potevano stare entrambi) non è piaciuta ovviamente la poca uniformità nelle decisioni.

E Mou oggi ha deciso di “parlare” piazzando quattro foto sul proprio profilo Instagram e svelando il significato. Tre sono quasi “normali”, ma appunto la terza rende l’idea di quello che è stato. E andiamo a vedere quello che ha scritto lo Special One.

Mourinho, ecco la spiegazione alle foto

Quattro foto, come detto, la prima con Burdisso, uno che ha giocato alla corte dello Special One. “I fratelli sono sempre fratelli”. La seconda foto immortala lo striscione che la Curva Sud ha dedicato allo Special One. “Grazie Grazie Grazie” ha scritto Mou, piazzando tre cuori gialli e tre cuori rossi. Nella quarta invece piazza il “pizzino” che ha dato al raccattapalle da portare a Rui Patricio: “Ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo”. Ma è nella terza che arriva il colpo.

La foto inquadra un fallo di Kayode nemmeno sanzionato dal direttore di gara. “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione. Marco Tullio Cicerone, antica saggezza romana”. La risposta al silenzio stampa di ieri sera. Unico, come al solito, lo Special One.