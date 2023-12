Rinnovo Mourinho, la Roma ha detto sì: la firma arriva così

Mourinho è in scadenza di contratto e la Roma ha cominciato a muoversi per prolungare il suo contratto che finirà il 30 giugno 2024

Il contratto è in scadenza e fino ad ora non c’è ancora stato l’incontro per parlare del rinnovo del contratto. Ad affermarlo è stato lo stesso José Mourinho, che sta aspettando ancora di parlare con la proprietà per definire quello che sarà il suo futuro. Avere lo Special One in squadra è un valore aggiunto per la Roma, che nelle ultime finestre di calciomercato estivo ha potuto contare su diversi campioni proprio grazie alla sua presenza.

Il tecnico portoghese, infatti, quando ha voluto ha alzato la cornetta del telefono per parlare con i vari obiettivi di calciomercato e portarli nella Capitale. La mentalità dei giocatori, poi, è cambiata da quando è arrivato il lusitano che ha creato un ambiente ambizioso e desideroso di dare battaglia a ogni partita. Proprio la grinta dei calciatori è il marchio di fabbrica di José, che sfrutta il carattere dei suoi per lottare su ogni centimetro.

Il suo modo di fare, poi, ha creato un’atmosfera che nessuna squadra al mondo può vantare. I tifosi giallorossi infatti rendono lo Stadio Olimpico una bolgia ad ogni gara, con più di 60.000 spettatori ogni volta che si gioca in casa. Un biglietto da visita importante anche per il tecnico stesso, che dimostra la sua capacità di creare un legame con i tifosi, fondamentale per ogni società.

Rinnovo Mourinho, le parti discutono sulla durata

Riuscire ad attirare sempre più tifosi è l’obiettivo di ogni club e sapere di avere un allenatore in grado di creare un ambiente compatto è fondamentale. Per questo i Friedkin potrebbero decidere di continuare ancora con Mourinho prolungando quel contratto che lo lega alla Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, sembra che il tempo delle valutazioni e dei temporeggiamenti sia finito. I rappresentanti di Mourinho e dei Friedkin hanno avviato i contatti e stanno sondando il terreno per cercare di capire come muoversi per questo prolungamento. L’ingaggio non è tanto il problema, visto che lo stesso Special One ha ridimensionato i suoi emolumenti. Ciò che rappresenta un nodo ad oggi è la durata dell’accordo: il tecnico vorrebbe un nuovo contratto fino al 2026, mentre la proprietà preferirebbe rinnovare di anno in anno e quindi per ora continuare fino al 2025.