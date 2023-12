Dalla Roma alla Juve: 40 milioni per la firma

Dalla Roma alla Juve, 40milioni di euro per la firma: in questo modo addio Italia. Il futuro sembra essere deciso e il colpo è immediato

In Italia è stato accostato alla Roma, all’Inter, al Milan e anche alla Juventus. Tutte le big del campionato italiano infatti avrebbero messo gli occhi su un giocatore giovane, centrocampista del Salisburgo – che può giocare anche alle spalle delle punte – che potrebbe cambiare aria già nel prossimo mese di gennaio.

Tutto molto bello, se non fosse che secondo le informazioni che sono state riportate da footballsinsider, su Oscar Gloukh ci sarebbe il forte interesse dell’Aston Villa di Unai Emery che sta disputando una stagione incredibile in Premier League e che sogna, principalmente, la qualificazione alla prossima Champions League. Ma anche chissà, qualcosa in più quest’anno, sia nel massimo campionato inglese che in Europa, dove la sua squadra è in corsa. E lui le coppe sa come si vincono.

Dalla Roma alla Juve, lo prende l’Aston Villa

Insomma, la notizia è che gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra 40-50 milioni di sterline, che al cambio sono più di 40-50 milioni di euro, per strappare il calciatore al Salisburgo. Sarebbe un regalo importantissimo per il tecnico che aumenterebbe senza dubbio le possibilità dell’Aston Villa di rimanere in alto in classifica.

Dal proprio canto il club proprietario del cartellino non vorrebbero perderlo a gennaio, ma l’uscita dalla Champions pesa e allora davanti ad un’offerta del genere (che sarebbe decisamente monstre) potrebbero decidere di cederlo già il mese prossimo. E con le italiane, compresa la Roma, bruciate dalla concorrenza inglese. Ma davanti a così tanti soldi nessuna nel nostro Paese potrebbe competere. Da quelle parti le potenzialità economiche sono totalmente diverse.