Roma-Sheriff, allarme Mou: doppia assenza dell’ultima ora

Roma-Sheriff, scatta il campanello d’allarme per Mourinho. Altra doppia assenza: i due non hanno perso parte, almeno all’inizio, alla rifinitura in vista della gara di domani

La Roma è scesa in campo proprio in questi minuti per la rifinitura in vista del match contro lo Sheriff di domani sera all’Olimpico (inizio alle 18:45). E a Trigoria ci sono ben 8 primavera insieme a Mourinho. Magari qualcuno, domani, potrebbe debuttare con la Prima Squadra visto che, oltre l’impegno agevole, difficilmente i giallorossi riusciranno a superare lo Slavia Praga atteso dall’impegno interno contro il Servette. Quindi forse si penserà al campionato più che a questo ultimo appuntamento del girone.

Sarà pretattica o meno, ma sono diversi i giallorossi che non si stanno allenando o che lo stanno facendo a parte. Mancini non è in campo, così come Cristante, mentre stanno lavorando a parte Spinazzola, Pellegrini e Paredes.

Roma-Sheriff, Mancini e Cristante assenti

La rifinitura si è aperta con un discorso di Mourinho alla squadra che poi ha abbracciato Kristensen. Il tecnico portoghese dopo qualche minuto dall’inizio dell’ultimo allenamento – più tardi è prevista la conferenza stampa – ha lasciato il campo. E il riscaldamento è stato seguito da vicino dai suoi collaboratori.

Non sappiamo – visto che solamente i primi 15minuti sono aperti alla stampa – se Mou è tornato vicino ai suoi ragazzi, anche se la cosa è molto probabile. E sarà importante capire poi, nel momento in cui il tecnico incontrerà i giornalisti, i motivi di queste assenze e di questi allenamenti non con il gruppo. Ah, infine: anche Renato Sanches, che da un poco di tempo si allena con gli altri, ha lavorato con tutti i compagni. Per lui ci potrebbe essere almeno uno spezzone nella serata di domani. Con gli altri anche Kumbulla, che vede il rientro.