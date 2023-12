Ansia Villarreal, Gabbia sviene dopo lo scontro di gioco: le sue condizioni

Scontro di gioco e svenimento in campo, esce in barella tra gli applausi del pubblico. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore.

Quella ancora in corso ha rappresentato l’ultima serata di impegni europei di questo 2023, contraddistinto in campo continentale dall’indimenticabile serata di Budapest dello scorso maggio ma, al contempo, anche dal percorso che ha visto nuovamente Mourinho e i propri uomini tuffarsi nel cammino in Europa League con la massima serietà e voglia di riscatto.

Proprio in queste ore, come noto, i giallorossi hanno chiosato il primo corpo di impegni, piazzandosi secondi in un girone non complicato ma nel quale l’insidia Slavia Praga si è rivelata più ostile del previsto.

Ansia in Rennes-Villarreal, Gabbia sviene dopo la gomitata di Albiol

Abbandonando però momentaneamente le vicende in casa Roma, vanno segnalati gli ultimi aggiornamenti provenienti dai campi europei e, in particolar modo, dalla Spagna. In occasione dell’ultima sfida del girone F di Europa League, infatti, si sono registrati importanti momenti di tensione per gli ospiti, che hanno vinto la gara per 3 a 2.

Nei minuti finali della partita, una gomitata fortuita di Albiol al compagno di squadra Mattia Gabbia, ha generato non poca preoccupazione circa le condizioni del difensore del Milan, in prestito al sottomarino giallo in questi mesi. Il difensore italiano, che potrebbe fare ritorno in Lombardia già a gennaio per ovviare alle defezioni delle retrovie di Pioli, è svenuto in pieno recupero nella circostanza su citata, costringendo lo staff medico del Villarreal all’intervento immediato.

Dopo circa cinque minuti, Gabbia ha ripreso i sensi ed è uscito dal campo in barella, salutato dagli applausi dello stadio tutto. La gara è ripresa e ha visto confermare il vantaggio di una rete di Albiol e colleghi, anche grazie al gol annullato in extremis al Rennes.