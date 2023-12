Mourinho smentisce l’annuncio ufficiale: “Fake news”

Mourinho smentisce la notizia, e lo fa con un annuncio ufficiale attraverso il suo profilo. Sono tutte “Fake News”

Presa di posizione netta per Mourinho. Una di quelle che non possono passare inosservate. Sempre più spesso, come si vede, lo Special One affida a Instagram le proprie considerazioni. Lo ha fatto dopo la gara contro la Fiorentina dopo che, alla fine del match, non ha parlato ai microfoni, e lo ha fatto adesso, bollando come FakeNews alcune notizie che sono uscite fuori in queste ore.

Un undici ideale di Mourinho, quello che il tecnico avrebbe detto, cercando di mettere davanti i migliori giocatori allenati durante la sua carriera vincente e lunga più di vent’anni. No, non ci sta Mou in questo caso, e con un lungo post apparso, appunto, sul suo profilo ufficiale, ha voluto fare chiarezza. Così che nessuno ci possa rimanere male.

Mourinho, ecco il post su Instagram

“Fake News: il miglior undici di JM, Mourinho sceglie i suoi migliori undici…Notizie false. Non l’ho mai fatti. Mi sono sempre rifiutato di farlo, mi è impossibile farlo – ha scritto – e non l’ho fatto, notizie false. Non l’ho mai fatto e non lo farò mai. Ho avuto tanti top player, ma la cosa più importante è quello che mi hanno dato quei giocatori: mi hanno dato tutto. Qualità, fatica, sangue e anima e sono tutti nei miei undici migliori”.

“Tutti quanti – ha detto ancora -. Ecco perché mi sono sempre rifiutato di scegliere i miei migliori undici. Amo i miei giocatori, rispetto i miei giocatori. Notizie false. Per favore rispettate la mia storia e rispettate i miei ragazzi”.