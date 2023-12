Dal Milan alla Roma, ecco il sostituto di Mourinho: “Non rinnoverà”

Dal Milan alla Roma, arriva l’annuncio sul futuro che coinvolge anche Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Un nome importante e nobile come quello di José Mourinho è certamente in grado di generare grandi attenzioni in qualsiasi momento, soprattutto in parentesi di difficoltà e dubbi, come quella attualmente vissuta da una Roma che, in quel di Bologna, ha palesato nuovamente i limiti e le defezioni di un tempo, con le quali bisognerà certamente fare i conti negli allenamenti quotidiani ma anche nel corso di un calciomercato invernale orma sempre più vicino.

Proprio mentre a Tiago Pinto spetterà il non semplice incarico di capire in che modo intervenire per poter soddisfare le richieste di Mourinho, finalizzate al miglioramento di una compagine che ha fin qui evidenziato margini di miglioramento tutt’altro che trascurabili, lo Special One dovrà vedersela con la gestione delle energie e delle forze mentali di una squadra attesa da un insieme di impegni ravvicinati quanto delicatissimi, potenzialmente in grado di indirizzare in modo veemente la corrente stagione di Serie A.

Dal Milan alla Roma, annuncio in diretta su Thiago Motta

Proprio mentre la Roma si appresta ad affrontare Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, però, non devono sfuggire nemmeno aggiornamenti relativi al futuro a più ampia gittata, destinati ad avere grande impatto e peso sull’apparecchiamento di dinamiche e impostazioni abbraccianti la posizione anche dello stesso Mourinho.

Come noto, quest’ultimo ha, proprio dopo lo scacco contro il Bologna, espresso la volontà di restare nella Capitale, a patto di intraprendere un percorso che sia meno pressato dal Fair Play Finanziario, anche a condizione di lavorare maggiormente con giovani giocatori. Un segnale e un appello importante, rispetto al quale bisognerà attendere la posizione dei Friedkin, in questo momento, con ogni probabilità nel pieno di una fase valutativa volta a considerare tutte le variabili in questione.

Frattanto, come è ovvio che sia, sono diversi i nomi che parrebbero poter eventualmente interessare il mondo Roma in caso di addio a Mourinho a fine anno. Tra i vari, figurerebbe anche Thiago Motta, sorprendente guida di un Bologna ormai consolidatosi come realtà anelante ad un posto in Champions nel corso di questo campionato. Sulla sua posizione, in particolar modo, è intervenuto ai microfoni di Tv Play il giornalista Paolo Bargiggia, coinvolgendo anche il Milan.

“Il Bologna gioca come un’orchestra, proponendo calcio coraggioso. Il contratto di Thiago Motta scade nel 2024 e non penso lo rinnoverà: è papabile per squadre come Milan e Roma“.