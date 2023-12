Multa e diffida Allegri, coinvolto anche Mourinho: “Fa il doppio gioco”

Multa e diffida Allegri, è successo dopo l’ultima partita della Juventus: tirano in ballo anche Mourinho e la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se l’ultima settimana non è stata delle più felici da un punto di vista calcistico in casa Roma, va altrettanto detto come siano stati numerosi gli eventi in grado di generare una certa attenzione tra le fila giallorosse. La presa di posizione di Mourinho sui social dopo alcune scelte arbitrali nella sfida interna con la Fiorentina è stata abbastanza emblematica, così come le stesse esternazioni del mister dopo Bologna hanno certamente rappresentato un fattore non poco interessante da un punto di vista mediatico.

Al netto della sconfitta e dei tanti demeriti della squadra nello scacco di domenica, la trasferta felsinea ha generato grandi attenzioni anche per le prese di posizione dello stesso Mourinho, che ha esternato in modo esplicito la propria volontà di restare alla Roma, disambiguando poi i motivi della decisione su Renato Sanches e alludendo anche alle tante difficoltà relative al Fair Play Finanziario, circa le quali bisognerà discutere per catalizzare un eventuale progetto basato sulla sua permanenza.

Multa e diffida per Allegri, i tifosi tirano in ballo anche Mourinho

A differenza di quanto accaduto in passato, lo Special One non ha poi espresso posizioni molto forti sull’arbitro, distintosi per una scelta certamente dubbia come quella di una mancata espulsione di Beukema, alla quale Mourinho non ha fatto specifiche allusioni, evitando qualsivoglia problematica come in passato e, soprattutto, rifuggendo la ricerca di eventuali alibi.

Il nome di Mourinho, soprattutto su questioni calde e relative a polemiche ed eventuali sanzioni disciplinari, resta però sempre vivissimo e in grado di far discutere, come emerge chiaramente anche dalle ultime novità legate al mondo Juventus. Sul social X, infatti, in tanti hanno tirato in ballo l’allenatore della Roma per commentare la decisione del Giudice Sportivo su Massimiliano Allegri, reo di aver contestato in modo irrispettoso l’arbitro Massa e gli assistenti dopo Genoa-Juventus.

La multa di 10mila euro e la diffida hanno portato diversi tifosi e fruitori di questo sport a chiamare in causa anche lo stesso Mourinho, come emerge anche dalla seguente raccolta di alcuni dei commenti sull’accaduto. “Avete mai sentito Allegri parlare di arbitri? A precisa domanda ha risposto dicendo che Massa ha arbitrato la sua partita bene. Fin troppo signore, dopo una settimana del genere (Napoli-Inter e Genoa) Mourinho avrebbe fatto una campagna mediatica allucinante contro l’arbitro”. “Allegri dovrebbe fare esattamente come i suoi colleghi di Serie A, da Mourinho a Inzaghi, da Sarri a Pioli e così via. Quello che conta è la rilevanza mediatica”.

“Meglio Mourinho, che almeno non si nasconde e fa tutto alla luce del sole, rispetto ad Allegri, che fa il doppio gioco”. “Mourinho a processo per aver detto quello che pensano tutti sugli arbitri, mentre Allegri fa i ‘blitz’ e tutto passa inosservato”. “Allegri e Mourinho sono costretti a fare quello che chi sta sopra di loro non fa. Da qui passano i problemi di Juve e Roma. Doveva essere Giuntoli a tirar giù la porta di Massa, usando Ferrero come Ariete“.