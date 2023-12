Bancarotta in Serie A, indagine UFFICIALE: quote sequestrate

Un nuovo terremoto investe la Serie A, con il sequestro delle quote che coinvolge il presidente del club. L’indagine della Guardia di Finanza è già scattata.

Una nuova indagine investe una squadra di Serie A, con la Guardia di Finanza in azione ed il presidente indagato ufficialmente per bancarotta. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del 100 per 100 delle quote societarie. La decisione è stata disposta dalla Procura di Bologna ed il presidente del club è finito indagato per bancarotta. La stessa società è uscita allo scoperto dopo la notizia del sequestro delle quote, emettendo un comunicato ufficiale sul proprio sito. Ecco tutti i dettagli sulla nuova indagine che coinvolge la massima serie del calcio italiano.

Brutte notizie per il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, che è finito indagato per bancarotta. Tutte le quote societarie della Star Ball Srl sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura di Bologna. Il club scaligero ha fatto subito chiarezza sull’indagine che coinvolge il proprio presidente, cercando di buttare acqua sul fuoco dei rumors che circolano intorno alle possibili conseguenze per il club. Le Fiamme Gialle, come riporta un’agenzia di stampa LaPresse, hanno specificato in una nota: “episodi di distrazione, perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative della società sportiva, dalla società fallita alla società a responsabilità limitata destinataria del provvedimento cautelare; quest’ultima anch’essa riconducibile al medesimo imprenditore (Maurizio Setti ndr)”

Terremoto Hellas Verona in Serie A: la Guardia di Finanza sequestra le quote del patron Setti

Subito è stato emesso un comunicato ufficiale da parte dell’Hellas Verona, in cui si specifica come il patrimonio societario non sia a rischio. Sul sito ufficiale della squadra scaligera si legge: “Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi.”

Il comunicato dell’Hellas Verona poi cerca di stemperare gli animi in merito all’indagin. Ecco quanto si legge nella nota: “(Setti e Star Bell srl) Sono sereni e tranquilli, perché sono convinti di poter dimostrare, anche in quest’occasione, la correttezza, legittimità e liceità del loro operato e la carenza dei presupposti del sequestro. Hanno, quindi, dato mandato ai loro legali di agire immediatamente per impugnare il sequestro preventivo.”