Biglietti Roma-Feyenoord, UFFICIALE: date e modalità di vendita, tutte le info

Roma-Feyenoord, tutte le informazioni sui biglietti in vista della gara di ritorno dei play off di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare la compagine olandese.

Dopo una fase a gironi vissuta tra alti e bassi, la Roma di José Mourinho si è dovuta accontentare del secondo posto nel proprio raggruppamento in Europa League. I sorteggi di Nyon di lunedì scorso hanno decretato l’avversaria di Lukaku e compagni. Si tratta del Feyenoord, che dunque farà il suo ritorno nella Capitale dopo le sfide europee degli ultimi anni.

Desiderosa di mettere in cascina punti preziosi per la corsa Champions League, i giallorossi penseranno alla sfida con gli olandesi a partire della prima settimana di febbraio. A tal proposito, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Roma ha fornito informazioni importanti in merito all’acquisto dei biglietti per la sfida di ritorno. In programma il 22 febbraio alle ore 21, la gara dell’Olimpico rappresenterà sicuramente un crocevia importante per la stagione dei capitolini, che sarà come sempre sospinta dal calore del proprio pubblico. Ecco tutte le informazioni fornite dalla Roma nel comunicato ufficiale:

Roma-Feyenoord, le fasi di vendita dei biglietti: ecco i dettagli

La vendita dei biglietti sarà chiaramente divisa in tre fasi, la prima delle quali è riservata agli abbonati Serie A. La seconda e la terza fase, invece, è dedicata rispettivamente agli abbonati Coppe e alla vendita libera. Ecco la nota ufficiale con tutti i dettagli a riguardo:

“A partire dalle ore 12 di giovedì 21 dicembre, e fino alle ore 13 di martedì 9 gennaio, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento (…). La fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe. A partire dalle ore 16 di martedì 9 gennaio, e fino alle ore 13 di lunedì 15 gennaio, gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita ad un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili (…). La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di lunedì 15 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16 di lunedì 15 gennaio”.