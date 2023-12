Cena di Natale Roma, Mourinho one man show: “Ho fatto la mia riflessione”

Roma, a prendersi la scena in occasione della cena di Natale dei giallorossi è ancora José Mourinho. Le parole dello Special One.

Dopo lo scivolone del Dall’Ara, la Roma ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Un vero e proprio spareggio per il quarto posto per Lukaku e compagni, che sfideranno una diretta concorrente con la consapevolezza di non potersi più permettere passi falsi.

Sono tanti i temi che stanno calamitando l’attenzione mediatica in queste ore. Tra tutti, il futuro di José Mourinho è sicuramente tra i più caldi. Le parole dello Special One di qualche giorno fa, come prevedibile, non sono passate inosservate. Ad ogni modo la priorità in questo momento per i giallorossi è il campo e la sfida contro il Napoli, ultima gara prima di Natale.

Come consuetudine, anche quest’anno la Roma si è riunita per la cena natalizia, al Cavalieri Hilton Hotel. Occasione nella quale, come sempre, è stato José Mourinho a prendersi la scena. Acclamato dai presenti quando gli è stata data la parola, l’allenatore giallorosso ha condensato in poche frasi una chiosa non banale. Ecco le sue parole: “Grazie alla proprietà che ci ha permesso di stare qui tutti insieme. Natale può essere anche un momento di riflessione. La mia riflessione l’ho fatta, ed è quella che posso dare di più e quando lo dico, faccio riferimento alla squadra che può dare di più, magari anche voi sponsor potete dare di più (ride, ndr). Auguri di Natale a tutti voi, tanta pace e amore”.