Calciomercato Roma, è durato pochissimo: la firma che cambia tutto

Non accenna a placarsi l’emergenza nelle retrovie della Roma, che ora vuole tentare il colpaccio di gennaio direttamente in Premier League.

Il fanta-difensori prosegue per Tiago Pinto e colleghi, che non troveranno pace, finché un valido innesto difensivo non avrà fatto il suo ingresso nel parcheggio di Trigoria.

Le idee sono tante e varie, ma serve un nome preciso, per tentare definitivamente il colpo da portare nella città eterna. Adesso, spunta un nuovo profilo, che potrebbe davvero fare al caso di José Mourinho.

L’opzione inglese stuzzica Pinto

Mourinho non ha più tempo e, di conseguenza, neanche Tiago Pinto. Considerando che tutt’ora, il trio difensivo Mancini-N’Dicka-Llorente, scricchiola per via della pubalgia di Gianluca Mancini, che potrebbe costringere da un momento all’altro Brian Cristante ad arretrare dal centrocampo, bisogna prendere in seria considerazione la convocazione di N’Dicka per la Costa d’Avorio, che lo costringerà fuori dall’Italia per il mese di gennaio. La Coppa d’Africa del numero 5 giallorosso, porta semplicemente alla luce una questione preesistente, dato che è difficile immaginare una formazione impegnata in campionato e in Europa League, che abbia soltanto tre difensori centrali a disposizione, di cui uno in bilico tra l’infermeria e il campo. E’ vero… Kumbulla scalpita ai box per tornare in campo, ma la musica non cambia: a Mou serve almeno un altro difensore centrale. Il nome che è risalito nelle gerarchie di Tiago Pinto è quello di Ben Godfrey.

Difensore centrale, ma anche terzino destro se costretto dal contesto, Godfrey sta trovando spazio a fatica nell’Everton, per via di un rendimento fuori dal comune dei suoi collegi James Tarkowski e Jarrad Branthwaite. A causa della forma smagliante dei due difensori centrali ormai titolari, il classe ’98 ha iniziato a covare un certo risentimento nei confronti delle gerarchie e l’addio al club inglese potrebbe essere dietro l’angolo. In questo senso, l’Everton vorrebbe evitare di cedere il proprio difensore alle rivali inglesi, tra le quali spicca in particolare il Tottenham. Tiago Pinto, in tal senso, vorrebbe proporre il solito prestito con diritto di riscatto, così da non inficiare sulle anguste casse giallorosse. Da parte del talento inglese, con grande probabilità, non vi sarebbero obiezioni, poiché si tratterebbe di sbarcare in un contesto favorevole, in cui disputare una competizione europea con regolarità e, soprattutto, in cui poter conquistare senza particolari intoppi un ruolo da titolare. Il sontuoso match giocato da Godfrey contro il Burnley, ha ingolosito nuovamente il ds giallorosso, che ora dovrà inventarsi qualcosa, per convincere la società inglese ad accettare le condizioni dell’eventuale prestito.