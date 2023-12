Roma-Napoli, Mourinho nei guai: ne recupera solo uno

Roma-Napoli, non arrivano buonissime notizie da Trigoria dopo l’allenamento di oggi. Mou è nei guai. Recupera solo uno

Si è ritrovata questa mattina a Trigoria la Roma in vista del match di sabato sera all’Olimpico contro il Napoli. Un match importante, non decisivo ma delicato, e che sicuramente potrebbe indirizzare le sorti della stagione giallorossa. Una buona notizia e una meno buona arrivano per Mourinho, almeno stando alla fotogallery che il club capitolino ha messo sul proprio sito ufficiale.

Partiamo dal dolce, e quindi da quella che un mezzo sospiro di sollievo lo fa tirare sia al tecnico portoghese che ai tifosi giallorossi: insieme ai compagni anche si vede Bryan Cristante, che ieri non ha lavorato con il gruppo. Tutto a posto, quindi, per il centrocampista, uno degli elementi che sempre bene ha fatto nel corso di questa annata quando è stato chiamato in causa. Cristante, inoltre, pure sabato sera potrebbe essere impiegato dietro, soprattutto se Mancini, e qui passiamo alla notizia negativa, non dovesse recuperare.

Roma-Napoli, Mancini ancora fuori

Sì, perché il difensore non c’era. Lo abbiamo cercato, ma non lo abbiamo visto. Ancora problemi al pube per Mancini che difficilmente, arrivati a questo punto, sarà in grado di scendere in campo nella serata di sabato nel penultimo appuntamento dell’anno che si chiuderà il prossimo 30 dicembre con la trasferta di Torino. Ecco perché il citato prima potrebbe anche scalare dietro: senza Smalling e Kumbulla i centrali a disposizioni di Mou sono solamente due, Ndicka e Llorente. Gli altri sarebbero tutti adattati.

E siccome di cambiare sistema di gioco non se ne parla – servirebbe tempo per provarlo e questo manca – allora è assai probabile una mezza rivoluzione per affrontare il Napoli di Mazzarri (che non parlerà in conferenza stampa). Cosa che invece domani, alle 12,30, farà Mourinho. E dalle sue parole si capirà ovviamente lo stato di forma dei giocatori della Roma e quelli pronti a scendere in campo.