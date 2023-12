Superlega, sentenza UFFICIALE: UEFA condannata

Verdetto Superlega, la Corte di giustizia europea si è pronunciata sul rincorso presentato contro la UEFA e la FIFA. Mondo del calcio stravolto dalla sentenza ufficiale.

Non è finita la battaglia tra la Superlega ed i massimi organismi che amministrano il calcio. Uefa e Fifa ricevono una bastonata ufficiale dopo la sentenza della Corte UE, che accoglie il ricorso presentato dalla Superlega contro il monopolio delle due federazioni. Ora il mondo del calcio può essere completamente stravolto dalla decisione giudiziaria, ecco tutti i dettagli sulla questione.

La Corte di Giustizia Europea si è ufficialmente pronunciata sul ricorso presentato dalla European Superleague Company contro il monopolio di Uefa e Fifa nel mondo del calcio. La Corte europea ha accolto l’istanza presentata dalla Superlega, e questa sentenza può riscrivere completamente il mondo dello sport più amato sul pianeta. Le due federazioni che governano il mondo calcistico devono ora fare i conti con la vittoria giudiziaria che può stravolgere tutto in ottica futura. Era l’aprile del 2021 quando l’annuncio della Superlega scosse le fondamenta del calcio in Europa. Oggi la sentenza della Corte UE apre a nuovi scenari a sorpresa nell’universo calcistico.

Superlega, UFFICIALE: ricorso accolto, terremoto per Fifa e Uefa

Vittoria della Superlega contro la UEFA e la FIFA davanti alla Corte di Giustizia Europea segna un punto di non ritorno per le federazioni che amministrano il calcio. Il tribunale ha riconosciuto un abuso di potere dominante che coinvolge gli enti, che non possono vietare la nascita di nuove competizioni calcistiche.

Ecco quanto si legge nella sentenza europea che passerà alla storia: “La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e l’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA) sono associazioni regolate dal diritto privato con sede in Svizzera. Il loro obiettivo è promuovere e stabilire il quadro per il calcio a livello mondiale ed europeo. Hanno adottato regole che conferiscono loro il potere di approvare competizioni calcistiche tra club in Europa e di sfruttare i vari diritti mediatici relativi a tali competizioni.”

La sentenza prosegue: «La European Superleague Company presentò un’azione legale contro FIFA e UEFA davanti al Tribunale Commerciale di Madrid (Spagna), sostenendo che le loro regole sull’approvazione delle competizioni e lo sfruttamento dei diritti mediatici fossero contrarie al diritto dell’UE. Avendo dei dubbi sulla questione, tra l’altro, del fatto che FIFA e UEFA detengono un monopolio su quel mercato, il tribunale spagnolo ha posto delle domande alla Corte di Giustizia.

La Corte osserva che l’organizzazione delle competizioni calcistiche tra club e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono, evidentemente, attività economiche. Devono quindi rispettare le regole della concorrenza e le libertà di movimento, anche se la ricerca economica nello sport ha alcune caratteristiche specifiche, come l’esistenza di associazioni con poteri regolamentari e di controllo e il potere di imporre sanzioni. La Corte osserva anche che, parallelamente a tali poteri, FIFA e UEFA stesse organizzano competizioni calcistiche.”

Il commento del numero 1 della Superlega

Subito sono arrivate su ‘X’ le parole dell’AD di ‘A22’, Bernd Reichart che ha così commentato: “Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO.“