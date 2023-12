Addio dopo sei mesi: Matic torna in Serie A

Si potrebbe concludere anzitempo l’avventura di Matic al Rennes. Le ultime indiscrezioni sul futuro del centrocampista serbo.

Protagonista di una delle telenovelas più lunghe della scorsa sessione di calciomercato, Nemanja Matic non sta affatto brillando tra le fila del Rennes. Il trentacinquenne centrocampista serbo, infatti, sta riscontrando non poche difficoltà ad integrarsi nella nuova realtà.

Sebbene abbia collezionato complessivamente 19 presenze in stagione, tra Ligue 1 ed Europa League, Matic sarebbe già alla ricerca di un nuovo club. L’ex Roma, infatti, non contento dell’ambiente, secondo quanto trapelato dalla Francia potrebbe già fare le valigie. La sessione invernale di calciomercato, sotto questo punto di vista, potrebbe rivelarsi foriera di importanti sviluppi. A fare il punto della situazione legata a Matic, infatti, è stato Ekrem Konur, il quale ha svelato dei dettagli piuttosto interessanti da prendere in considerazione.

Il ritorno di Matic in Serie A: le ultime sul futuro del serbo

Stando a quanto evidenziato dal giornalista turco, infatti, il Rennes avrebbe aperto le porte alla cessione del suo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato. Ma c’è di più. Diversi club di Serie A, oltre ad alcune compagini turche e saudite avrebbero cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Non sono state esplicitati i nomi delle squadre interessate ma si tratta sicuramente di una traccia da monitorare con attenzione. Sebbene abbia apposto la sua firma su un contratto fino al 2025, dunque, Matic potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza con i rossoneri di Francia ed aprire le porte ad una nuova realtà. Per adesso, ovviamente, si tratta soltanto di una situazione in stato embrionale. Staremo a vedere, però, se e in che modo ci saranno le condizioni per alimentare questa traccia.